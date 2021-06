Zes coronamonumenten onthuld in gemeente Kampen

Kampen, IJsselmuiden, Wilsum (inclusief ’s-Heerenbroek), Zalk, Kamperveen en Grafhorst hebben sinds vandaag allemaal zo'n gedenkmonument op de algemene begraafplaats. Het corona-monument bestaat uit een Japanse notenboom, de Ginkgo Biloba, ook wel de Boom van Hoop en het symbool van de kracht genoemd. Daarnaast is er een natuursteen waarop de tekst te lezen valt: 'Terwijl de wereld om ons heen verandert, blijft deze boom bestaan. Net als de herinnering aan de dierbaren die we verloren in coronatijd. Wat we ook doen, ze zijn in onze gedachten. Elke dag.'

'Heel veel verdriet'

Burgemeester Bort Koelewijn verrichte de openingshandeling samen met Trijntje Sleurink; ze verloor vorig jaar haar man aan de pandemie. “Corona is nog niet voorbij en het virus heeft veel verdriet gebracht en doet dat nog steeds. Dit verdient een moment van aandacht. Daarom verwelkomen we nu deze plek. Met dit monument willen we getroffenen steunen en mensen een plek bieden om te gedenken en herdenken. Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een plek die troost en hoop biedt aan iedereen die er wil zijn, want corona treft de hele samenleving", aldus Koelewijn.

'Nare situaties'

Trijntje Sleurink ervaart nog regelmatig de gevolgen van de periode dat ze haar man moest loslaten. "Ik heb hem gelukkig nog wel via de telefoon kunnen spreken destijds, maar ik durfde niet meer bij hem op de kamer te komen toen hij corona had. De nare situaties komen nog vaak terug in mijn hoofd. Ik ben dan ook erg blij dat er nu ook een fysieke plek is ingericht. Mijn man zal het fijn hebben gevonden als hij wist dat mensen nu bij een monument slachtoffers kunnen herdenken. Persoonlijk vind ik het ook heel mooi dat dit coronamonument er is. Ik heb er mee te maken gehad, maar er zijn mensen voor wie de situaties nog veel erger waren. Sommigen hebben hun dierbare niet eens telefonisch gesproken op het sterfbed."