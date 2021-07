Anti-pestgame van Saxion Hogeschool moet pesten de wereld uit helpen

“Met onze game helpen we jongeren met een leeruitdaging om pesten en cyberpesten te herkennen en er zelf geen slachtoffer van te worden,” vertelt Saxion-student Kevin Sens over de Bullying Game, die hij samen de projectgroep maakte. Dat deden ze in opdracht van het lectoraat Social Work van Saxion en de Universiteit van Melbourne.

Op het gebied van anti-pest programma's is de toepassing van een videogame uniek. "Als speler speel je de rol van beheerder van een social media platform die berichten moet herkennen op pestgedrag en daarop moet handelen.", zegt programmeur Kevin Sens.

In onderstaande video legt Kevin uit hoe het spel werkt: (tekst gaat verder onder video)

Ook in de zorg en welzijn spelen steeds meer technologische ontwikkelingen als augmented reality (AR) en virtual reality (VR) een grotere rol. “Met de Universiteit van Melbourne, waarmee we nu al meer dan een jaar samenwerken, hebben we de projectgroep en de internationale learning community van het XR-Lab gevraagd een serious game als preventie-tool tegen online pesten te ontwikkelen", zegt Ines Schell, onderzoekleidster van het lectoraat Social Works van Saxion.

Kevin Sens is één van de programmeurs. "Wij hebben geleerd van andere educatieve games dat er vaak veel tekst in beeld komt. Deze game is onder meer bedoeld voor kinderen met een leerachterstand. We hebben daarom de nadruk gelegd op animaties en afbeeldingen. Dat maakt het leuker om te spelen", zegt Kevin.

Vier soorten pestgedrag

"Onze Bullying Game richt zich eigenlijk in de breedte op pesten, zowel offline als online. We hebben er vier soorten pestgedrag in verwerkt: intimidatie, vernedering, chantage en roddelen. Met verschillende casussen en een oplopende moeilijkheidsgraad leren spelers in verschillende levels hoe ze pestgedrag moeten beoordelen en tegen kunnen gaan.”

Kevin Sens, student en één van de programmeurs van de Bullying Game (Foto: RTV Oost)

"De belangstelling is al groot", zegt leider van het onderzoek Ines Schell van het lectoraat Social Works. "Bij het project waren niet alleen internationale Saxion-studenten en een onderzoeker van de Universiteit van Melbourne betrokken. We werken ook samen met partners uit het Duitse werkveld. Zoals het preventieteam van de politie Osnabrück, het schoolmaatschappelijk werk van de Mosaikschule die speciaal onderwijs voor jongeren met LVB biedt en het Duitse Juuuport, dat organisaties en particulieren voorlichting en ondersteuning biedt bij cyberbullying."

Veel belangstelling

De game zit nog in de pilotfase. Student Creative Media & Game Technologies Daniëlle Stoverinck gaat de game verder uitrollen en doorontwikkelen. "Er is al heel veel interesse van met name instanties en scholen uit Duitsland die het in hun lessen willen implementeren", zegt Stoverinck. "We gaan nu kijken wat nodig is om de game verder door te ontwikkelen. Het gaat nu echt in een stroomversnelling."

Ook de Stichting Stop Pesten Nu is benieuwd naar de game. "Er is op het gebied van interactieve video eigenlijk nog niks op de markt wat als anti-pest-programma ingezet kan worden. Ik hoop dat dit ook voor scholen beschikbaar wordt gesteld", zegt directeur Patricia Bolwerk. "Pesten is verkeerd en moet gestopt en voorkomen worden."