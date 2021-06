Varkenshouder Broenink: "Wroetstallen leveren minder stikstof en meer biodiversteit"

In de meeste stallen komt de urine en de mest in de put onder de vloer samen. Uit deze drijfmest ontstaat ammoniak. Daaruit komt stikstof vrij die de natuur beschadigt. "Omdat onze stallen de ouderwetse grup hebben, komt er veel minder mest en urine samen en ontstaat er vaste mest met zaagsel erdoor. Dat is naar mijn idee veel beter voor de natuur."

Vogels en insecten hebben profijt van droge mest, het is veel natuurlijker. Jan Broenink

Hij staat hierin niet alleen. Ook biologen geloven dat het aanpassen van stallen, zodat er geen drijfmest meer ontstaat, een oplossing kan zijn voor het stikstofprobleem. Maar dat is een dure investering die veel boeren niet kunnen maken.

Toekomst

Jonge varkensboer Tijs Holtkuile uit Wijhe is opgegroeid op het gemengde veebedrijf van zijn ouders en hij wil een toekomstgerichte stal bouwen. "We hebben nu nog een ouderwetse varkensstal waar we beter-leven-varkensvlees met één ster produceren." De stal is donker en er is niet veel vertier voor de dieren. "En ook met de nieuwe stal krijgt ons vlees één ster. Toch is de beleving voor de dieren heel anders. Daar kunnen ze echt wroeten in het zaagsel."

In het filmpje hieronder zie je de grote verschillen tussen een gangbare stal en de wroetstal.

Wat volgens Broenink het grootste verschil is, is dat de dieren meer licht krijgen, een betere leefomgeving en ook dat de mest op het land beter is voor de biodiversiteit. "Je mag de mest bovengronds uitrijden, het is hele droge mest. Het stinkt veel minder en omdat je het niet injecteert maar op het land legt, hebben veel andere dieren er ook profijt van. Zoals insecten en vogels."

Ouderwets

[sonyhive:]

Het lijkt op de ouderwetse manier van boeren, waarbij de boer de stal uitmest. "Maar dan wel met moderne technieken hoor", garandeert Christan van de Kamp uit Putten. Hij heeft zijn wroetstal bijna af. "In de grup zit een ketting die de mest meerdere malen per dag wegveegt, naar een mestopslag die buiten de stal staat. En ik zie hoeveel fijner de varkens het vinden. Ze schuiven met hun neus een kuiltje in het zaagsel en gaan dan plat op hun buik liggen. Dat zag ik in mijn oude stal niet."

Regelgevingen

"Toch zijn er ook weer regelgevingen die volledig de plank mis slaan", vertelt Holtkuile. "In deze stal moeten we verplicht een luchtwasser plaatsen, die de ammoniak uit de stallucht haalt. Maar in deze stal wordt de mest niet onder de vloer van de stal opgeslagen, maar gaat het gelijk naar buiten. Dus zo'n luchtwasser lijkt mij overbodig." De andere heren knikken instemmend. "Maar het moet, want zo staat het in de vergunning en anders mag ik geen nieuwe stal bouwen."