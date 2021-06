Wel of geen bodycam voor boa's? Gemeenten maken hun eigen afweging

Waar de ene gemeente er al een tijdje mee werkt is de vraag in een andere gemeente niet aan de orde: hoe gaan gemeenten om met bodycams voor de buitengewoon opsporingsambtenaren, de boa's?

De gemeente Almelo maakte gisteren bekend een proef van zes maanden te starten met bodycams voor boa's. Zowel de boa’s als het college zijn voorstander van de bodycam. “De vraag kwam van twee kanten, onze boa’s merken dat het werk af en toe grimmiger wordt. Als gemeente wil je alles doen wat bijdraagt aan hun veiligheid”, is in Almelo de redenatie.

Deventer

In Deventer zijn boa's nog niet uitgerust met de camera's, die aan de kleding bevestigd kunnen worden. Er is wel over gesproken in de voorjaarsnota. Eind deze maand wordt erover beslist in de gemeenteraad. De kosten bedragen in Deventer 50.000 euro.

Zwolle

In provinciehoofdstad Zwolle wordt deze maand proefgedraaid met verschillende merken bodycam. Volgens een woordvoerder van die gemeente kunnen ze dan in de loop van volgende maand ingevoerd worden. Het is niet de bedoeling dat een boa ze bij elke gelegenheid bij zich heeft; daar wordt nog over gesproken.

Enschede

In Enschede zal de bodycam voorlopig niet in het straatbeeld opduiken. "De meningen en ervaringen in het land zijn daarvoor te verdeeld. Enschede zit nog in de onderzoeksfase, waarbij we ook willen leren van anderen. Het wachten is ook op afronding van de landelijke discussie over eventuele bewapening van boa's", aldus een verklaring vanuit Enschede.

Hellendoorn

In de gemeente Hellendoorn klinkt weer een heel ander geluid. "We hebben hier geen bodycams voor de boa's", laat een woordvoeder weten. "Het is ook nooit de vraag geweest of we daar als gemeente toe zouden moeten overgaan. Geen onderwerp van gesprek hier", is de duidelijke opvatting.

Hardenberg

Ook in Hardenberg zijn de bodycams voorlopig niet aan de orde. "Sinds enige tijd hebben de boa's in onze gemeente wel de beschikking over steek- en kogelwerende vesten. Verder volgen we de landelijke richtlijnen op dit gebied."

Olst-Wijhe

De gemeente Olst-Wijhe verwijst naar buurgemeente Deventer. "Wij huren onze boa's in bij Deventer. Als daar dus eind deze maand besloten wordt de boa's de beschikking te laten hebben over bodycams, dan zullen ze ook hier opduiken."

Tubbergen en Dinkelland

Tubbergen en Dinkelland varen dezelfde koers, ook als het gaat om wel of geen bodycams voor opsporingsambtenaren. "We hebben ze een tijdje gebruikt", zegt een woordvoerder namens beide gemeenten. "Rond de jaarwisseling zijn we er even mee gestopt in verband met een wijziging in de privacywetgeving. Even afwachten hoe dat verder gaat."

Steenwijkerland

In Steenwijkerland hebben ze ervaring met de bodycams, zij het incidenteel. Rond de laatste jaarwisseling mochten boa's bijna twee weken een bodycam dragen. Ook de jaarwisseling ervoor mocht dat en dat beviel goed. Volgens een woordvoerder wordt intern nog gekeken of de bodycam voor boa's er structureel moe komen. De verwachting is dat er rond het einde van dit jaar meer duidelijkheid over is.