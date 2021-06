Vijftigste editie zomerfeest De Boeskool is Lös in Oldenzaal opnieuw uitgesteld

Eerdere editie van De Boeskool is Lös (Foto: RTV Oost)

De organisatie van De Boeskool is Lös in Oldenzaal heeft besloten het zomerfeest opnieuw uit te stellen. "We hebben alle voors en tegens tegen elkaar afgezet, maar de ruimte is er gewoon niet." Dat betekent dat de vijftigste editie in 2022 gehouden gaat worden.

Gisteravond werd de knoop doorgehakt. "We hebben het lang opengehouden, met de sterke wens om het door te laten gaan", vertelt voorzitter Rob van der Aa. "Maar we hadden wel kaders benoemd waarbinnen dat zou moeten kunnen." De kans dat De Boeskool binnen die kaders door kan gaan, is op dit moment erg klein en dus heeft de organisatie besloten het feest uit te stellen naar volgend jaar.

De gestelde kaders zijn duidelijk. "Het moet vrij toegankelijk zijn. Er is een dagprogramma en een avondprogramma, winkels zijn open, er is een braderie, er zijn sportactiviteiten, straattheater." Allemaal onderdelen die niet kunnen ontbreken bij het zesdaagse evenement, waar normaal tienduizenden bezoekers op afkomen. Iets dat in deze coronatijd niet zomaar meer kan.

"'s Avonds zouden we dan wel pleinen kunnen afzetten en een check aan de poort kunnen doen, maar dan moet je wel de zekerheid hebben dat we een normaal feest kunnen houden met genoeg publiek. Maar je moet nu gewoon die anderhalve meter afstand aanhouden." Dat zou betekenen dat er niet zoveel mensen mogen komen als gewenst.

Al met al genoeg redenen om nu al de knoop door te hakken, ook al zou het evenement in augustus plaatshebben. "Het is echt ontzettend jammer", aldus Van der Aa. "Het zou voor de binnenstad een mooie boost zijn na de afgelopen periode van coronamaatregelen." Financiële gevolgen heeft het besluit amper zegt hij. "We zijn een stichting zonder winstoogmerk, zonder betaalde krachten. Er zijn wat kleine kostenposten voor opslag en de website, die werden vorig jaar door de gemeente gedekt."