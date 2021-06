Arbiter Björn Kuipers weet niet of aankomende EK zijn laatste toernooi is: "Ik zeg nooit meer nooit"

"Ik zei in 2018 dat het m'n laatste toernooi zou zijn, we zijn drie jaar verder en we staan er nog steeds. Ik ben fit, ik voel me goed, geen pijntjes dus ik zeg nooit meer nooit. Ik ga na het EK bepalen wat ik ga doen met mijn fluitcarrière."

Twee Nederlanders

Naast Kuipers gaat ook Danny Makkelie naar het toernooi. Het is voor het eerst dat er twee Nederlanders naar een EK of WK gaan. Iets om trots op te zijn dus: "Ik denk dat er een aantal scheidsrechters echt teleurgesteld zijn in Europa die niet zijn uitgenodigd. Hoewel dat toch topscheidsrechters zijn. Er gaan 18 scheidsrechters naar een Europees kampioenschap, hebben we twee Nederlanders van. Er zijn er veel die in Europa wonen die graag die uitnodiging hadden gezien. Dus we hebben heel veel topscheidsrechters in Europa."

Kans om ver te komen

Kuipers kwam op de vijf eindtoernooien niet meer in actie na de kwartfinales. "In 2014 hebben we de pech gehad dat we naar huis werden gestuurd omdat het Nederlands elftal het zo goed deed. In 2012 kwamen we net kijken en in 2016 hadden we het moment tijdens Kroatië - Spanje dat de Kroatische keeper anderhalve meter van de lijn kwam en dat werd niet gecalled. Onvoorspelbare momenten zullen er altijd zijn op een EK. Dus als je nou zorgt dat je iedere beslissing juist neemt en dat je het goede leiderschap toont, heb je kans om ver te komen."

Goed gevoel

Kuipers over zijn doel op het toernooi: "Gewoon een goed gevoel overhouden, wanneer dat uitstapmoment ook is. Dat we met opgeheven hoofd terug kunnen naar Nederland. Linksom of rechtsom, dat we met elkaar als team zijnde een goed gevoel hebben over de wedstrijden die we hebben geleid."