Ziekenhuizen in Twente gebruiken vanaf december elektronisch patiëntendossier

Er wordt al jaren gesproken over de komst van een elektronisch patiëntendossier (EPD), maar nu is er ook een concrete datum. "De livegang is in december. De voorbereidingen daarvoor lopen, ondanks corona, geen vertraging op", zegt Jan den Boon, bestuursvoorzitter van ziekenhuis MST.

Minder papierwerk

De komst van de EPD moet ook zorgen voor minder papierwerk voor artsen en ander zorgpersoneel. "Doordat we nu de patiëntendossiers op dezelfde manier vormgeven, zal het uitwisselen van informatie onderling veel gemakkelijker worden."

Den Boon, die gisteren begon als nieuwe bestuursvoorzitter van MST, geeft aan nog meer te willen samenwerken met 'buurziekenhuis' ZGT. "We hebben verregaande plannen om de medisch-specialistische zorg met ZGT af stemmen. We proberen op alle manieren de verbinding tussen de twee ziekenhuizen te realiseren."

Andere locatie

De ZGT-bestuurder sluit daarmee niet uit dat personeel van MST in de toekomst soms bij ZGT in Almelo of Hengelo werkt. "Als specifieke zorg in de toekomst op een andere plaats georganiseerd wordt, dan zullen we de dokter vragen om op die andere plek de expertise in te zetten."