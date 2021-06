Nieuwe slachtoffers chroom-6-drama melden zich bij Hengelose letselschadespecialist

Door de hele Defensieorganisatie heen heeft personeel tientallen jarenlang risico gelopen op blootstelling aan de kankerverwekkende stof chroom-6 in verf. De legerleiding liet met name in de jaren '70 en '80 na hen voldoende te beschermen. Vanaf de jaren '90 werd de situatie beter, hoewel niet overal. Dat bleek gisteren bij de presentatie van de resultaten van het aanvullend onderzoek.

Drie jaar geleden al concludeerde het RIVM in een eerste rapport dat Defensie aansprakelijk is voor de gezondheidsklachten die medewerkers hebben opgelopen bij onder meer het verven en schuren van materieel. Maar dat onderzoek had uitsluitend betrekking op de vijf NAVO-depots - waaronder het depot in Aadorp - voor opslag en onderhoud van Amerikaanse voertuigen.

"Gewacht op uitkomsten onderzoek"

"De mensen die zich nu bij mijn kantoor hebben gemeld, hebben gewacht op de uitkomsten van dit onderzoek", vertelt Drost. "Het zijn mensen die eerder niet wisten of ze tot de groep slachtoffers behoorden of niet wisten of ze in aanmerking konden komen voor de schaderegeling. Nu ze in aanmerking lijken te komen voor de Regeling Uitkering Chroom-6 Defensie, komen ze waarschijnlijk ook in aanmerking voor de volledige schadevergoeding. Die mensen, die bellen nu op. Er zitten ook mensen bij die dit moment aangrijpen om te melden dat ze ook ziek zijn."

De Regeling Uitkering Chroom-6 Defensie is de tweede schaderegeling. "Je had vroeger ook nog de Coulance Regeling", zegt Drost. "Voor nu geldt dat iedereen die voor de nieuwe schaderegeling in aanmerking komt, ook wordt toegelaten tot de procedure om een volledige schadevergoeding te vorderen."

Meer slachtoffers

De letselschadespecialist verwacht dat meer nieuwe slachtoffers zich bij zijn kantoor zullen melden. "Meestal gebeurt dat. De eerste dagen hebben mensen vaak nodig om alle informatie te verwerken en alles goed door te lezen. Dan hebben ze voor zichzelf ook antwoord op de vraag of ze wel of niet in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Het is nogal een dik rapport dat is verschenen, dus ik verwacht er nog wel een aantal."

Bij het informatiepunt chroom-6 hebben zich inmiddels vierduizend mensen gemeld, van wie duizend (oud-)medewerkers van POMS-locaties. Staatssecretaris Visser van Defensie roept militairen en burgermedewerkers die denken ziek te zijn door chroom-6 op zich alsnog te melden bij het informatiepunt. Sinds 2015 heeft het ministerie 4,2 miljoen euro uitgekeerd aan slachtoffers van chroom-6. Ook kunnen er nog steeds individuele claims worden ingediend.