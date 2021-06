Kampen gaat eigen grondwatermeetnet aanleggen

De gemeente heeft de plicht om nadelige gevolgen van grondwaterstand in de openbare ruimte zoveel mogelijk tegen te gaan. Het monitoren van het eigen grondwaternet helpt straks om te bepalen hoe het gebied het beste ingericht kan worden. Welke boom kan het beste in droog of nat gebied en waar moet de gemeente rekening mee houden voor het wegbeheer; vragen die met hulp van het nieuwe meetnet beantwoord kunnen worden.

Elke kern en wijk in Kampen krijgt een meetpunt. In gebieden waar al overlast is, worden meer meetpunten aangelegd. Inwoners kunnen het grondwaterpeil in de eigen woonomgeving straks bekijken via een speciale website. De aanleg van het grondwatermeetnet begint volgende week met het schoonmaken van de oude peilbuizen en de aanleg van nieuwe peilbuizen.