Komt het grootste zonnepark van Enschede bij Het Rutbeek?

Omwonenden in de buurtschap Broekheurne bij Enschede maken zich zorgen over de mogelijke komst van een zonnepark in hun buurt. Er zijn uit protest spandoeken opgehangen. (Foto: Wilco Louwes)

De beoogde locatie van het zonneveld wordt grofweg omsloten door de Lutje Bruninksweg, Usselerveenweg en Ontginningsweg. Het gaat om de gronden die tussen 1920 en 1950 zijn gebruikt als stortplaats voor huisvuil.

Helft opbrengst blijft lokaal

Dat het een voormalige vuilnisbelt betreft, is volgens voorzitter Jeroen Jansen van coöperatie Enschede Energie een van de redenen waarom deze landbouwgrond geschikt is voor een zonnepark. "Het is eigenlijk alleen geschikt om gras te verbouwen."

Initiatiefnemer van het zonneproject is TP Solar, maar de lokale energiecoöperatie wordt als het plan tot ontwikkeling komt voor 50 procent mede-eigenaar. "Daarmee garanderen we ook dat de helft van de opbrengst van het zonnepark ten goede komt aan de omwonenden."

Twee zonnevelden bij elkaar

Of die omwonenden op het zonnepark zitten te wachten, is maar de vraag. Jeroen Jansen zegt veel positieve geluiden te hebben gehoord, maar er is reeds een petitie gestart tegen het plan en er zijn uit protest spandoeken opgehangen.

Ik verwacht niet dat iedereen gaat applaudisseren vanwege deze plannen, maar er ligt een energieopgave. Jeroen Jansen, coöperatie Enschede Energie

Een van de grootste zorgen van omwonenden is dat er op enkele honderden meters van het beoogde zonnepark, aan de Hegebeekweg in Haaksbergen, nog een plan van TP Solar voor een zonneveld ligt. Deze moet 18 hectare groot worden.

'Ik verwacht geen applaus'

Volgens Jeroen Jansen zijn er door TP Solar al afspraken gemaakt met grondeigenaren over de pacht van de gronden. Toch wil hij dat alle stappen van het proces zorgvuldig worden doorlopen.

"Ik verwacht niet dat iedereen gaat applaudisseren vanwege deze plannen", zegt Jansen. "Maar er ligt een energieopgave die we met de hele stad moeten volbrengen."

Groter dan Twence-park

Als het zover komt, zou een zonneveld van 34 hectare de grootste van Enschede worden. Het zonnepark van Twence op de Boeldershoek-West is namelijk 20 hectare groot.

De gemeente Enschede geeft aan niet bij de planvorming en de ontwikkeling van een eventueel zonnepark in Broekheurne betrokken te zijn. Wel gaat een gebiedsontwikkelaar van de gemeente de komende tijd de buurtschap in, om met inwoners te praten over de toekomstige ontwikkelingen in het buitengebied.