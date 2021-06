Boa Shuenly merkt dat agressie richting boa's toeneemt: "Mensen hebben een korter lontje"

Twee weken geleden liep een situatie flink uit de hand. Shuenly werkte met een stagiair op het traject Kampen-Zwolle toen een groepje van acht jongeren dwars ging doen in de trein. Ze hielden zich niet aan de coronamaatregelen. Toen hij de jongens erop aansprak en om vervoersbewijzen vroeg, kreeg hij alleen maar een grote mond.

"Op dat moment maak je een afweging voor jezelf en de medereizigers, je blijft rustig, doet een stapje terug om de boel te de-escaleren. Ik seinde mijn collega's in zodat de jongeren buiten de trein konden worden aangesproken en de politie was ook aanwezig. Dat liep wel flink uit de hand. Dat gebeurt gelukkig niet heel vaak, maar verbale agressie maak ik veel meer mee de laatste tijd. Mensen hebben een korter lontje vanwege de coronabeperkingen."

Gesprek over geweldsincidenten

Keolis en de vakbond BOA ACP bespreken het incident vandaag. Omdat het toevallig twee keer in korte tijd voorkwam, kijken ze samen naar de geweldsincidenten op en rond het spoor in de regio Zwolle. De vakbond vindt het zorgelijk dat boa's vaak alleen werken en dat er geen noodknop is voor als het echt fout mocht gaan.

Shuenly is redelijk nuchter over wat er is gebeurd. Hij zegt zich veilig te voelen in zijn werkomgeving. Meestal dan, soms zijn er inderdaad onveilige situaties. "Ik vind wel dat ik goed ben uitgerust: een bodycam, een steekvest en je kunt contact leggen met collega's. Ik ben benieuwd wat er uit het gesprek komt, maar voor mij persoonlijk is een extra uitrusting als een wapenstof of pepperspray niet noodzakelijk. Ik probeer rustig te blijven, het is ook vaak de toon die de muziek maakt. Als je merkt dat dat niet meer helpt, moet je voor je eigen veiligheid en die van de passagiers een stapje terug doen."

Begrip

Het werk is veelzijdig en Shuenly doet het met veel plezier. "Je verleent service, voert kaartcontroles uit, maar bent soms ook een luisterend oor voor iemand in de trein. Ik hoop dat de mensen meer begrip krijgen voor wat wij boa's doen. Niet alleen in de trein, maar ook in de stad of waar dan ook."