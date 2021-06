Kampen gooit tegels eruit tijdens NK Tegelwippen en gaat voor een groene binnenstad

Aan het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen doen inmiddels zo'n 80 gemeenten mee. De gemeente die straks de meeste tegels inwisselt voor groen wint uiteindelijk de gouden tegel.

In Kampen is de deelname aan de ludieke competitie hard nodig, want ruim vijfenzeventig procent van de stad ligt vol met tegels. Met de deelname aan het NK wil de gemeente inwoners enthousiast maken om mee te doen aan het vergroenen van hun eigen tuinen. Maar pas op, want het is wel zwaar werk zo ontdekten de wethouders bij het geven van het startsein

Van het Berghuisplein voor het stadhuis van Kampen wordt vandaag ruim 16 vierkante meter plein voorzien van vrolijke plantjes. "Ik vind dat heel erg belangrijk", zegt wethouder van der Sloot. "Toen ik net wethouder was heb ik al aan ons hoofd groenvoorziening gezegd: kijk eens wat ik zie als ik uit mijn raam kijk. Ik zie alleen maar tegels. Dat moet echt anders want we hebben een groen college dus er moet ook meer groen op het nu nog volledig betegelde plein komen. Ik hoop dat het mensen in Kampen inspireert om mee te doen, want vijfenzeventig procent tegels in de stad is best heftig."

Kampen in de race voor het Nederlands kampioenschap 'tegel wippen' (Foto: Marielle Beumer)

Het is volgens van der Sloot niet alleen slecht voor de biodiversiteit, maar ook voor de waterhuishouding in Kampen. "Als het heel hard regent, en dat doet het steeds vaker, dan gaat het riool overbelast raken. Dat kunnen we voorkomen door veel meer groen aan te leggen. Dan blijft het water langer in de grond en hebben we ook in de hele droge zomers mooie groene tuinen."

Of Kampen erin slaagt om de inwoners mee te krijgen in de tegelwipcompetitie moet blijken. Inwoners kunnen deelnemen door hun gewipte tegels aan te melden via nk.tegelwippen.nl, om de gemeente te helpen mee te dingen naar het winnen van de gouden tegel.

"Als we hem winnen, dan gaat hij natuurlijk gelijk de schatkist van Kampen in om er in een later stadium plantjes voor te kopen", zegt van der Sloot met een lach en een knipoog.