Isala boekt miljoenenwinst over 2020, maar heeft zorgen over de toekomst

Ziekenhuis Isala kijkt terug op een 'bijzonder jaar met grote uitdagingen'. Vanwege de coronapandemie moest het Zwolse ziekenhuis langere tijd de reguliere zorg grotendeels afschalen. Toch houdt Isala onder aan de streep een nettowinst van ruim twintig miljoen euro over. Maar zorgen zijn er wel degelijk over de 'onzekere toekomst'.

Isala boekte over 2020 een nettowinst van 20,6 miljoen euro. Een flinke stijging ten opzichte van 2019, toen er onder aan de streep 8,9 miljoen euro overbleef, zo blijkt uit de nieuwe jaarcijfers.

Dat de nettowinst zo sterk steeg, ligt volgens Isala aan het uitstellen van veel plannen en investeringen vanwege de coronapandemie. "Hierdoor hebben we minder kosten gemaakt. Zo zijn bijvoorbeeld de vervanging van sommige apparatuur en de uitvoering van enkele verbouwingen vertraagd. Dit leidt tijdelijk tot minder kosten en daardoor tot een hoger resultaat", zegt bestuursvoorzitter Rob Dillmann.

We hebben de financiële buffer hard nodig voor de komende jaren Isala

Investeringen

Isala krijgt, net als alle andere ziekenhuizen in Nederland, de coronazorg vergoed van het ministerie. Toch is een financiële buffer van twintig miljoen euro ook noodzakelijk, stelt financieel bestuurder Roel Venema. "We houden rekening met extra kosten als gevolg van coronazorg in 2021 en 2022. Ook openen we in 2022 het nieuwe ziekenhuis in Meppel en dat brengt extra kosten met zich mee."

De ziekenhuizen in Twente nemen eind dit jaar het elektronisch patiëntendossier (EPD) in gebruik. Ook bij Isala wordt er gekeken naar dat 'digitaliseringsvraagstuk'. "Daarbij is het nog onduidelijk waar de financiering vandaan komt. We hebben de financiële buffer dan ook hard nodig voor de komende jaren."

Vierde golf

Nu het aantal ziekenhuisopnames steeds sterker daalt, kan Isala weer meer niet-coronazorg gaan oppakken. Maar terug naar de situatie van voor corona, gaat volgens bestuursvoorzitter Dillmann nog wel even duren.

"Nog tot ver in 2022 zullen wij bezig zijn met het inhalen van alle uitgestelde zorg. Ik noem dat de vierde golf van deze coronapandemie. Aan het wachten moet een einde komen, ook onze niet-coronapatiënten verdienen een goede oplossing. Dat is onze verantwoordelijkheid."