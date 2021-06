Flink meer Overijsselaars willen coronavaccin: negen op de tien laat zich prikken

Steeds meer Overijsselaars kiezen voor een coronavaccinatie, bijna negen op de tien. Van de volwassenen in onze provincie gaf 87,2 procent afgelopen week aan gevaccineerd te willen worden of al een prik te hebben gehad. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Kieskompas, in samenwerking met LocalFocus.

Het aantal Overijsselaars dat zich wil laten vaccineren is aanzienlijk hoger dan in januari. Toen was nog 82,4 procent van plan een vaccin te nemen, waarmee Overijssel een van de slechtst scorende provincies was. Na Utrecht is Overijssel de provincie waar de vaccinatiebereidheid de afgelopen maanden het hardst toenam.

GGD IJsselland meldde onlangs al dat de vaccinatiebereidheid verschilt per vaccin. Pfizer heeft de hoogste vaccinatiebereidheid, gevolgd door Moderna, Janssen en AstraZeneca. Dit kan volgens Rilana Wessel, epidemioloog van GGD IJsselland, komen door de angst voor bijwerkingen.

Landelijk geeft 86 procent van de volwassenen inmiddels aan gevaccineerd te willen worden of al geprikt te zijn. In januari was dat 79 procent. Begin januari, net nadat de eerste prik werd gezet, zei 7,6 procent zeker niet gevaccineerd te willen worden tegen het coronavirus. In mei daalde dit aandeel naar 6,3 procent. Ook het aantal mensen dat 'waarschijnlijk niet' gevaccineerd wil worden is gedaald.

9,5 miljoen prikken

Volgens cijfers van de Rijksoverheid zijn er ondertussen zo'n 9,5 miljoen coronaprikken gezet. Daarbij gaat het om het totaal van eerste en tweede prikken. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid verwacht dat alle volwassenen die dat willen voor 1 september volledig gevaccineerd zijn. Het is volgens de minister een 'reëel perspectief' dat coronamaatregelen zoals het dragen van een mondkapje en de anderhalvemeterregel dan niet meer nodig zijn.