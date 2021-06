Zwaar gehavende auto in het water in Vollenhove, maar waar is de bestuurder?

Vanwege de melding kwamen de brandweer, politie en ambulance met spoed ter plaatse. De brandweerlieden troffen niemand in het voertuig of in het naastgelegen weiland aan en dus bleef het onduidelijk waar de bestuurder was. Uiteindelijk wist de politie de bestuurder te achterhalen. Deze zat ongedeerd thuis.

Een uur voordat voorbijgangers de auto aantroffen, had de bestuurder een eenzijdig ongeluk. De wagen raakte door onbekende oorzaak van de weg, kwam in de sloot terecht en sloeg over de kop. Uiteindelijk belandde de auto op z'n kant in de sloot.

Waarom de bestuurder de plaats van het ongeval verliet, is niet bekend. Een berger heeft de zwaar beschadigde auto uit de sloot gehaald en weggesleept.