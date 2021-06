Bijval voor oproep uit Zwolle; nog 26 burgemeesters willen totaalverbod op designerdrugs

Kamerleden Van der Staaij (SGP), Bikker (ChristenUnie), Kuik (CDA) en Michon-Derkzen (VVD) namen de brief in ontvangst (Foto: Gemeente Oldebroek)

De burgemeesters van het Gelderse Oldebroek en Elburg overhandigden vanmiddag een brief aan Tweede Kamerleden. Deze is ondertekend door 27 burgemeesters, van wie vijf uit Overijssel. Naast Snijders zijn dat de burgemeesters van Deventer, Kampen, Steenwijkerland en Zwartewaterland. Ze vinden dat het niet voldoende is om alleen het bezit van het eindresultaat, een pilletje, te verbieden.

Vanmiddag debatteert de Kamer over het drugsbeleid van de overheid. Het kabinet is voor een verbod op lachgas en nieuwe chemische genotsmiddelen, maar wil dat een nieuw kabinet zich buigt over de invoering. De Oost-Nederlandse gemeenten vinden dat te lang duren en de Kamerfracties van CDA en ChristenUnie zijn dat met hen eens.

Zwolle

Vooral in Zwolle duikt de partydrug 3-MMC vaak op, die daar ook al slachtoffers onder jongeren heeft gemaakt. Het effect van 3-MMC lijkt op cocaïne, maar valt nog niet onder de verboden middelen in de Opiumwet. 3-MMC is de opvolger van het al wel verboden middel 4-MMC, ook wel bekend onder de naam 'poes'.

Vorige week al pleitte burgemeester Snijders voor een totaalverbod op alle synthetische drugs. "Alleen met een landelijke wetgeving die dát regelt kunnen we belangrijke stappen zetten in het terugdringen van drugsgebruik", aldus Snijders.

Extra politie-inzet

Het kabinet stelt dat handhaven van een verbod extra inzet van de politie vraagt. Het is aan een volgend kabinet om daar geld voor vrij te maken, vindt justitieminister Ferd Grapperhaus. De 27 burgemeesters zijn het daar niet mee eens, aangezien gemeenten zelf prioriteiten voor handhaving kunnen vaststellen.