Sloten Mastenbroekerpolder weer schoon na latexlek bij bedrijf in Hasselt

Anderhalve week geleden lekte een grote hoeveelheid latex in de bergingsvijver van het bedrijf Condor Carpets in Hasselt. Die vijver staat in verbinding met het watersysteem van WDOD, in de Mastenbroekerpolder. Duikers en afwateringen werden meteen gesloten, maar dat kon niet voorkomen dat een deel van de latex toch wegstroomde. Het water in de vijver werd door een gespecialiseerd bedrijf opgezogen en afgevoerd.

Witte waas

Al snel werd duidelijk dat de latex niet als gevaarlijke stof was aangemerkt en dat het goedgekeurd was voor direct contact met voedingsstoffen. De impact voor het milieu was daardoor minimaal, toch werd geadviseerd om vee niet uit de vervuilde sloten te laten drinken. Op het water was een witte waas te zien, veroorzaakt door de grote hoeveelheid krijt in de latex.

Latex wordt uit sloot gezogen (Foto: RTV Oost / Jolande Verheij)

De duikers en afwateringen zijn eerder deze week weer opengezet en doorgespoeld. Het water is daardoor, en door de regen, ververst en doorgestroomd. De latex werd zo steeds meer verdund en is uiteindelijk verdwenen. Het opgezogen water uit de vijver is voorgezuiverd door Condor Carpets en zal verder gezuiverd worden in de rioolwaterzuivering Genemuiden.