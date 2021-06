Wat vind jij: mag je konijnen en andere knaagdieren nog wel in een hok stoppen?

Er is commotie in de Tweede Kamer over een dierenwet die vorige week werd aangenomen. In de dierenwet staat geschreven dat dieren altijd de mogelijkheid moeten hebben om hun natuurlijke gedrag te kunnen vertonen. Dat zou kunnen betekenen dat het houden van knaagdieren in hokjes vanaf 2023 strafbaar is. Vind jij dat begrijpelijk?

De drie nieuwe dierenwetten van de Partij voor de Dieren, die dierenwelzijn in Nederland moeten verbeteren, werden vorige week aangenomen door de Eerste Kamer. Eerder al stemde de Tweede Kamer met de wetsvoorstellen in, met een ruime meerderheid van 89 stemmen. Toch is er nu commotie ontstaan, er zijn namelijk veel zorgen.

Aanleiding voor het wetsvoorstel was de situatie van eenden in de pluimveehouderij. Eenden kunnen niet de hele dag op hun poten staan, en hebben daarom water nodig om af en toe in te kunnen zwemmen. Als die mogelijkheid er niet is, dan verpieteren hun zwemvliezen, waardoor ze veel pijn hebben en uiteindelijk ook kunnen sterven. Een deel van de Nederlandse eenden heeft geen mogelijkheid om te zwemmen.

Knaagdieren

Aan de invulling van de wet wordt nog gewerkt. Toch zijn er al verschillende partijen die zorgen hebben, waaronder de houders van knaagdieren. Zij maken zich zorgen over de gevolgen voor hen. Betekent deze wet bijvoorbeeld dat zij, als de wet in 2023 in werking treedt, hun trouwe knager weg moeten doen omdat ze het beestje in een hokje houden? Is dat, volgens de wet, wel een plek waar de dieren hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen?

