Gemeenten willen algeheel verbod op designerdrugs, maar wat zijn dat eigenlijk?

Cocaïne, XTC, speed, MDMA, heroïne. Soorten drugs waar iedereen op z'n minst wel een keer van heeft gehoord. Allemaal ook bij wet verboden en er wordt dan ook flink ingezet op de aanpak van producenten en het opruimen van laboratoria waar deze drugs worden gemaakt.

Minder bekend, maar toch al jaren in Nederland in omloop, zijn de zogenoemde designerdrugs. Populair onder jongeren en in het feestcircuit én voor de meeste soorten geldt dat ze niet verboden zijn. Daarnaast zijn ze gemakkelijk online te bestellen.

De naam zegt het al: de drugs kunnen specifiek ontworpen worden. To design is Engels voor ontwerpen. Als de chemische structuren van de drugs bekend zijn, kunnen op moleculair niveau kleine aanpassingen worden gedaan, die dan weer voor een specifiek effect kunnen zorgen. Handig als je op zoek bent naar een specifieke 'high', maar ook voor het ontduiken van de wet.

Moleculaire aanpassingen

Door iets op moleculair niveau aan te passen ontstaat een heel andere stof, eentje die bijvoorbeeld niet verboden is. Zo kun je bijvoorbeeld een stof maken die hetzelfde effect heeft als speed (dat verboden is), maar die niet op de lijst van verboden middelen staat. Zodra een stof toch op die lijst komt, kan vrij gemakkelijk een aanpassing worden gedaan waarmee weer een legale stof ontstaat met een vergelijkbaar effect.

Er zijn inmiddels verschillende designerdrugs verboden. Sinds 1997 staat de drug 2C-B op de lijst van verboden middelen. In 2017 werd 4-FA, ook wel bekend als XTC-light, verboden. En sinds vorige maand is 3-MMC verboden. Maar er zijn er nog heel veel die niet verboden zijn.

Onbekende risico's

Over de risico's van designerdrugs is nog weinig bekend. Van de 'traditionele' drugs is de werking en het risico wel bekend, wat overigens niet betekent dat het daarmee veilig is. Ook in die drugs kunnen stoffen zitten die enorm schadelijk en soms zelfs dodelijk zijn. Maar van designerdrugs zijn de risico's vaak niet bekend, waardoor ze veel gevaarlijker kunnen zijn dan de bekende verboden varianten. En de gebruiker is daardoor in feite zijn eigen proefpersoon. Met alle risico's van dien: gebruikers raken vergiftigt en komen in sommige gevallen te overlijden. Ook kan blijvende lichamelijk schade ontstaan door gebruik.

Al langer wordt gevraagd om een algeheel verbod op designerdrugs. Vorige week deed burgemeester Snijders van Zwolle al een oproep tot een totaalverbod en vandaag werd aan de Tweede Kamer, die over het drugsbeleid debatteert, een brief namens 27 burgemeesters ingediend. Daarin wordt opgeroepen het bezit van alle bestanddelen waarmee designerdrugs gemaakt kunnen worden, zo snel mogelijk te verbieden. Naast Snijders, hebben ook de burgemeesters van Deventer, Kampen, Steenwijkerland en Zwartewaterland die brief ondertekend.