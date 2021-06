Nieuw strooiveld voor FC Twentefans op Westerbegraafplaats is bijna klaar

Van geboorte tot graf: de clubliefde van een echte FC Twente-fan is voor het leven en gaat diep. Kinderen worden soms zelfs eerder bij de kidsclub van FC Twente aangemeld dan bij de burgerlijke stand, zegt Meindert van der Sluis, supporterscoördinator van FC Twente. En nu is de cirkel rond: er is een speciaal veld op de Westerbegraafplaats aangelegd voor verstrooiing van as van overleden FC Twentefans. Ook kunnen er urnen worden geplaatst.

You'll Never Walk Alone

Het veld is nu nog niet klaar; als het gras goed volgroeid is wordt het nog aangekleed. Eerst komt er een betonrand en er wordt een replica van de Poort van Noaberschap die bij het FC Twente stadion staat geplaatst, met daarop You'll Never Walk Alone, als toegangspoort van het veld. Er komt een beeld van het Twentse Ros, een heuse middenstip én een dug-out waar bezoekers kunnen zitten.

De Westerbegraafplaats bestaat dit jaar 100 jaar en vervult meer en meer de functie van een gedenkpark. De verwachting is dat het urnen- en strooiveld in september geopend kan worden.