Nyncke (11) is mantelzorger voor haar broertje (8): "Hij is soms best vervelend"

De 11-jarige Nyncke Gazenbeek uit Goor heeft een oudere zus en een broertje. Beide hebben ze een stoornis in het autistische spectrum. "Hoe het precies zit, weet ik niet", vertelt Nyncke. Haar achtjarige broertje Jelle heeft regelmatig haar hulp nodig. Die geeft ze graag, maar "soms doet hij heel vervelend."

Lekker buiten spelen

Om die reden nodigt Nyncke niet zo vaak vriendinnetjes bij haar thuis uit. "Het liefst ga ik naar ze toe, of ga ik lekker buiten spelen." Want ze vindt het niet leuk als haar broertje vervelend is en er anderen bij zijn.

Nyncke en haar broertje Jelle (Foto: eigen foto RTV Oost / Ina Brouwer)

Eens in de week komt de 22-jarige Pabo-studente Larissa Kers bij haar thuis. Larissa is haar ervaringsmaatje. Ze doen samen leuke dingen, maar ze helpt Nyncke ook om te gaan met de stemmingen van haar broertje.

Nyncke houdt nu in een boekje bij hoe de dag is verlopen. "Gisteren was het niet zo leuk maar zondag was een goede dag." Ook de mooie momenten worden zo herinnerd.

Geen gezellig gespreksonderwerp

Larissa wil zich geen ervaringsdeskundige noemen als het gaat om mantelzorg. "Maar ik heb wel korte tijd voor mijn opa gezorgd, kort voordat hij overleed. En dat was best heftig."

Mantelzorg is niet echt een onderwerp dat je gezellig onder leeftijdsgenoten bespreekt. Daarom vindt Nyncke het zo fijn dat Larissa er is. Larissa komt speciaal voor haar. "We gaan soms wandelen met de hond. Laatst hebben we een cake gebakken", vertelt Nyncke.

Nyncke Gazenbeek kan het goed vinden met haar ervaringsmaatje Larissa Kers (Foto: eigen foto RTV Oost / Ina Brouwer)

Het contact kwam tot stand dankzij de stichting JMZ-GO!, die jonge mantelzorgers in het zonnetje wil zetten met extra aandacht, bijvoorbeeld met een week speciaal voor jonge mantelzorgers.

Een ervaringsmaatje zoals Larissa trekt wekelijks op met de jonge mantelzorger, voor een periode van negen maanden. De stichting verzorgt naast, ontspanningsbijeenkomsten, cursussen, gastlessen en trainingen.