Versoepelingen maand te vroeg voor afgebrand café De Tagrijn: "Maar we zijn er nog"

"Dicht moeten, open mogen, brand. Een idioot jaar." Zo omschrijft Bakker 2020. Al vrij snel na de brand pakt hij de draad weer op. "Het vak is mooi, het is genieten. En thuis werd ik er ook niet beter op."

Tijdelijke Tagrijn

In het pand naast het oorspronkelijke café begon hij na de brand de tijdelijke Tagrijn. "Dat was een succes. Ik was weer bezig." Maar dan komt de tweede lockdown om de hoek kijken. Opnieuw moet de tent op slot. De focus ligt vanaf dat moment op het renoveren van het afgebrande gedeelte.

"We gingen thuis aan tafel tekeningen maken. Wat is De Tagrijn? Wat was De Tagrijn en hoe gaan we dat terugkrijgen? Wat wil ik absoluut veranderd zien en wat moet absoluut terugkomen?"

Crowdfunding

Om daar een handje bij te helpen werd er een crowdfundingsactie op touw gezet. Dat geld werd gebruikt om vijf nieuwe glas-in-loodramen te realiseren. "Dat hebben we op zo'n manier gedaan dat het het verhaal van het café vertelt." Zo is er ook een raam geplaatst dat herinnert aan coronajaar 2020.

Het speciale glas-in-loodraam dat hoort bij coronajaar 2020 (Foto: RTV Oost)

'Harde datum'

"Ik begin er steeds blijer van te worden. In de opbouwfase heb ik heel veel moeite gehad om erdoorheen te kijken. Maar elke stap die we nu maken is ook direct zichtbaar." Maar er moeten nog wel een paar dingen gebeuren voordat klanten een biertje kunnen komen drinken. "Ik heb een heel mooie bar, maar ik heb nog geen kranen. De koeltechniek moet er nog in. De keuken moet er nog in. Dat zit allemaal vast op één dingetje en dat is stroom. En dat blijkt nogal een heikel punt."

Toch heeft Bakker een specifieke openingsdag in gedachten. "1 juli. Harde datum."