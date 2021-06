Dode hond met vastgebonden voorpoten gevonden in Zwarte Water bij Zwolle

De politie ging op onderzoek uit nadat er meerdere meldingen waren binnengekomen dat in het Zwarte Water een hond was gevonden. Toen de politie aankwam bleek dat de hond was overleden. Het dier heeft een chip, maar daaruit komen geen gegevens. De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben of iets hebben gezien. Die mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of via de Facebookpagina van politie Zwolle.