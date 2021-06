Oranje met Weghorst in de basis niet langs Schotland

Wout Weghorst heeft zijn debuut in de basis bij Oranje niet kunnen opvrolijken met een overwinning of zijn eerste interlandgoal. In Portugal eindigde het oefenduel in aanloop naar het EK tegen Schotland in 2-2.

Weghorst mocht in zijn vijfde interland voor het eerst vanaf de aftrap beginnen bij het Nederlands elftal. Maar vanaf het begin liep het stroef bij de ploeg van bondscoach Frank de Boer. Na een fout in de opbouw kwam Schotland op voorsprong via Jack Hendry. In de zeventiende minuut maakte Memphis Depay echter al snel gelijk.

Weghorst

Wout Weghorst kwam nauwelijks in het spel voor. De spits uit Borne, die een uitstekend seizoen doormaakte in de Bundesliga met twintig goals voor Wolfsburg, kreeg nauwelijks mogelijkheden. In de 69ste minuut werd hij naar de kant gehaald voor Quincy Promes. Even daarvoor hadden de Schotten brutaal voor de 1-2 getekend via Kevin Nisbet. Uiteindelijk voorkwam Memphis Depay vlak voor tijd een een blamage: 2-2.