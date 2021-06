Zal je zien: kan het restaurant weer open, is er geen kok!

Ike Westra in de keuken van haar eetcafé De Buren in Boekelo (Foto: RTV Oost)

Eetcafe is met spoed op zoek naar een kok, anders twee dagen per week dicht

Restaurants en eetcafés in Overijssel staan te springen om koks. Morgen mag de horeca weer bijna helemaal open, maar dat wordt lastig als je geen kok hebt. Ook vacatures voor obers of afwashulpen worden maar lastig ingevuld. Ike Westra, eigenaresse van eetcafé de Buren in Boekelo, ondervindt het aan de lijve: ze zoekt twee nieuwe koks, maar krijgt tot nu toe amper reactie.

"Het lijkt wel of heel Horeca Nederland een nieuwe kok zoekt." Westra scrollt door haar social media en struikelt bijna over de vacatures. Van serveerster tot sous-chef, alles is er te vinden. "Wij willen eigenlijk 7 dagen per week open, om een beetje de schade in te halen na corona. Maar als we geen extra koks kunnen vinden, moeten we twee dagen dicht, echt heel zuur."

Wij zijn met enige spoed, lees enorme spoed, op zoek naar een leuke en gezellige kok. We hebben een erg vast en... Posted by "De Buren" Boekelo on Wednesday, June 2, 2021

Geen pakjes en zakjes

De Koninklijke Horeca Nederland erkent het probleem. "Het wordt steeds lastiger om mensen te vinden. KHN signaleert dat er vanuit het hele land een toenemende vraag is naar nieuwe medewerkers," aldus een woordvoerder. Ook in Twente heeft de kok de banen voor het uitkiezen. Ike probeert nieuwe koks te trekken door zich te onderscheiden. "Dan benadruk ik vooral dat we alles zelf maken, van taarten tot sauzen. Geen pakjes en zakjes hier."

Toch valt het aantal vacatures nu nog mee, aldus KHN. "Voor de coronacrisis kende de horecabranche al een tekort van 40.000 mensen." De echte problemen lijken volgens de KHN pas over een tijdje te ontstaan. "Veel mensen zijn uitgestroomd naar andere sectoren, die krijg je niet zo snel meer terug." En als de horeca dan helemaal weer open is, gaat de vraag pas echt stijgen, is de redenatie. Veel ondernemers maken zich zorgen, aldus KHN.

Kaarsjes branden

Binnenkort start de KNH dan ook met een campagne die het werken in de horeca én het volgen van een horeca-opleiding promoot. Ike Westra heeft voor nu een andere strategie: "Ik wil er niet aan denken om dicht te gaan. Dus ik hoop, bid en brand kaarsjes dat mensen zich snel gaan aanmelden."