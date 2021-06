Grolsch Veste wordt 'oranjeproof' gemaakt: zelfs de kleur van het gras moet kloppen

Is je al eens opgevallen dat de graslijnen in ieder stadion hetzelfde zijn als het Nederlands Elftal speelt? Het is slechts één van de eisen die de KNVB stelt. Net als de kleur van het gras. Dat moet een bepaalde tint hebben. Nee, dat is geen geintje.

Kleur van het gras

"De laatste twee weken spuiten we vloeibare meststof", zegt groundsman Henry de Weerd. "Die zorgt voor veel bladgroen, waardoor het gras een donkergroene tint krijgt. De voorbereiding voor deze interland begon zes weken geleden."

Twentestadion wordt klaargemaakt voor oefeninterland:

Even verderop zijn vier jongemannen druk bezig met de reclameborden, waar ze oranje banners overheen hangen. "We zijn hier eerst anderhalf uur naartoe gereden vanuit Amsterdam", zegt één van hen. "Ik verwacht dat we vandaag zo'n acht of negen uur bezig zijn."

Heineken Veste?

De grootste banner hangt bij de ingang van het stadion. Pal voor het Grolsch-logo. "Heineken is de hoofdsponsor van Oranje, daarom moeten we Grolsch bedekken", zegt operationeel directeur Martijn Hoogstoevenbeld. Pijnlijk? "Nee hoor. We zijn vooral trots dat we het Nederlands Elftal mogen ontvangen, zo vlak voor het EK."