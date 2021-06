Theoloog en communicatiewetenschapper Anne van der Meiden (91) overleden

Van der Meiden werd op 4 juni 1929 in Enschede geboren. Hij studeerde theologie en communicatiewetenschappen, waarna hij vrijzinnig predikant werd in Meerkerk en communicatiewetenschapper aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

Kerstnachtdienst

Voor RTV Oost heeft Anne van der Meiden veel betekend. Hij was een van de initiatiefnemers van de Kerstnachtdienst, waarvan de eerste editie in 2002 in de Grote Kerk in Enschede werd gehouden. Door de jaren heen is Van der Meiden vaak betrokken geweest bij deze speciale kerkdiensten. Ook had hij jarenlang een radiocolumn in Ziezo Zondag. Verder was Van der Meiden regelmatig te gast op radio en televisie als gesprekspartner als er levensbeschouwelijke zaken ter sprake werden gebracht. Zijn levenswerk was natuurlijk de vertaling van de Bijbel in het Twents.

Hij stond ook bekend om zijn mooie uitspraken. De uitspraak 'Kiek ie, kiek ik, kiek wie noar mekaar' was er zo eentje die hij bij een koninklijk huwelijk gebruikte. Maar ook naar zichzelf kijkend gaf hij blijk van deze beeldende manier van praten. Zo werd hem gevraagd wanneer hij zich oud voelde worden:

Huldiging in 2010

Van der Meiden nam in 2018 afscheid van het leven in de publiciteit, na een herseninfarct. Hij zou morgen 92 jaar zijn geworden. In 2010 werd Anne van der Meiden gehuldigd in een speciale dienst in de Stiftskerk in Weerselo. Het was toen precies vijftig jaar geleden dat hij zijn eerste dienst in de streektaal hield. Voor die gelegenheid was er bij het kerkje een eik geplant en werd er in de sneeuw onder begeleiding van een midwinterhoorn een plaquette onthuld met de tekst 'Mer de leefde geet der met strieken.

Laatste ommetje

Thea Kroese had door haar werk voor de streektaal als oud-directeur van het Van Deinse Instituut veel met Van der Meiden te maken. Ze bleef hem altijd opzoeken, tot heel recent. Ze maakte bij het verzorgingshuis nog een ommetje met de fragiele Anne van der Meiden. "Het is heel verdrietig, maar eerlijk gezegd ben ik voor hem opgelucht", reageert Kroese.