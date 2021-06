Alsnog vaccinatiestempel in gele boekje voor wie dat wil

Het gele boekje: voor iedereen die weleens ver op reis is geweest, is het geen onbekend begrip. In het boekje staan stempels en parafen van gehaalde vaccins. Landen als Duitsland, Oostenrijk en IJsland erkennen het boekje als vaccinatiebewijs.

Wie zich de afgelopen maanden in Twente liet vaccineren tegen corona, hoefde echter niet te rekenen op een stempel in het boekje. Zo kreeg de Oldenzaalse Marleen nul op het rekest. Allerlei instanties schreef ze aan, maar die weigerden een stempel of sticker te zetten.

Fraudegevoelig

"Omdat het fraudegevoelig is", zei GGD Twente-directeur Samantha Dinsbach daar destijds over. "Je kan namelijk gewoon zelf je naam invullen in het gele boekje. Wat je wel kan doen, is het bewijs van vaccinatie dat je krijgt van de GGD, in het gele boekje stoppen. Een stempel in het gele boekje zelf zegt eigenlijk niks."

Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid wilde er aanvankelijk ook niet aan, omdat het boekje volgens hem geen internationale status heeft en het GGD-medewerkers te veel werk op zou leveren.

Toch moeten ze er nu ook bij de GGD in Twente aan geloven. Mensen die al gevaccineerd zijn, zoals Marleen uit Oldenzaal, kunnen alsnog een stempel halen. Daarvoor moeten ze met hun vaccinatieregistratie en het gele boekje naar de vaccinatielocatie gaan, laat de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland weten.

'Klaar voor'

GGD IJsselland was een van de weinige GGD'en die wel stempelde tot op 13 mei de landelijke opdracht kwam dat de GGD'en dit niet meer zouden doen. Nu vandaag is aangekondigd dat vanaf maandag alle GGD'en de prik in het gele boekje gaan registreren, laat GGD IJsselland weten 'er klaar voor te zijn' en zelfs morgen het stempelen al weer op te pakken.