Kogels bij het hart, in de poot en bij de kop: kat beschoten in Deventer

Een röntgenfoto van de dierenarts maakte duidelijk wat er met de kat aan de hand was. Er zat een kogel in de buurt van het hart, eentje in de buurt van zijn kop en een in de buurt van zijn linker voorpoot. Wonderwel overleefde de kat de aanslag.

De kat is op 10 mei beschoten in de Zwolsewijk in Deventer. De politie heeft dat vandaag bekend gemaakt. Het is onduidelijk wie er verantwoordelijk is voor de laffe daad. De politie roept getuigen op zich te melden.

Vriezenveen

Het is niet de eerste beschoten kat in Overijssel dit voorjaar. In Vriezenveen werd kat Angel op zaterdagochtend 17 april beschoten met een luchtbuks. Een operatie door de dierenarts mocht in zijn geval niet meer baten, het katje overleed die middag op de operatietafel.