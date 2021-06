Trio vele jaren achter tralies voor moordlustige rol in Zwolse onderwereldoorlog

Eén van broers is veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf voor het uitvoeren van twee aanslagen. De Afghaan, Abas, zou in beide gevallen hebben geschoten. De eerste keer was in april 2016. Toen werden twee Turkse broers onder vuur genomen vanuit een langsrijdende auto. De tweede beschieting was in oktober 2019. In de Zwolse wijk Holtenbroek werd een opponent beschoten voor zijn huis, eveneens vanuit een auto.

Voor die laatste aanslag is ook Abas' broer veroordeeld. Hij moet 13 jaar achter de tralies. Deze man, Idris, was een maand eerder zelf beschoten in de wijk Stadshagen. Omdat hij dacht dat de man uit Holtenbroek achter die aanslag zat, was hij uit op wraak. Samen met broer Abas verzon hij een plan om zijn opponent op te ruimen. Zo werd onder diens auto een gps-zender geplaatst en werd een gestolen auto aangeschaft om de liquidatie uit te voeren. Overigens hebben de doelwitten het er levend vanaf gebracht. "Maar de samenleving was geschokt, omdat het middenin een woonwijk gebeurde."

Naast de Afghaanse broers Idris en Abas is ook hun secondante veroordeeld. Haar is 6 jaar cel opgelegd. De jonge vrouw van halverwege twintig, bijgenaamd Het Meisje, heeft volgens de rechtbank ook een rol gespeeld bij de aanslag in Holtenbroek. Zo liet ze benzine aanvoeren om de vluchtauto in brand te steken. Het Meisje is eveneens verantwoordelijk voor langdurige drugshandel. Zij stuurde de dealers in de regio aan. Tenslotte is ze veroordeeld voor witwassen. "We nemen het u kwalijk dat u geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor uw daden", zegt de rechtbank.

Onderzoek na de moordaanslag in Holtenbroek (Foto: News United - Stefan Verkerk)

De broer van Het Meisje krijgt ook straf voor drugshandel, twee-en-een-half jaar cel. Daarnaast heeft hij samen met bovenstaand trio een oud-bondgenoot gegijzeld, gemarteld en bestolen. Deze oud-bloedbroeder, bijgenaamd Bolle, heeft na deze naargeestige gebeurtenis een boekje opengedaan bij de politie. Sindsdien geldt hij als belangrijke getuige in de rechtszaken rondom de Zwolse onderwereldoorlog. Zijn afgelegde getuigenis is door de rechtbank uiterst serieus genomen. Bolle zelf moet zich binnenkort verantwoorden voor drugshandel.

Over anderhalve week volgen er nog vonnissen tegen twee Zwollenaren die volgens het OM lid zijn geweest van Ali24/7. Zij zouden bij de aanslagen in 2016 en oktober 2019 de vluchtauto's hebben bestuurd.

De opponenten van Ali24/7, die doelwit waren van de moordaanslagen, komen deze zomer weer op vrije voeten. Ze hebben hun straf voor drugshandel uitgezeten.

De advocaten van de Afghaanse broers en Het Meisje waren geschokt over het vonnis. "Het verschil tussen vrijspraak, zoals we hebben bepleit en deze straffen is wel heel groot." Ze kondigen aan in hoger beroep te gaan.