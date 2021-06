GGD Twente mag coronastempel niet meer weigeren: "Hoop niet dat al die mensen bij ons aan de poort staan"

Wie zich in Twente liet vaccineren tegen corona, hoefde tot nu toe niet te rekenen op een stempel in het boekje. Er kan mee gefraudeerd worden, luidde de uitleg van de Twentse GGD. En die mening is nog niet veranderd. "Het blijft gewoon fraudegevoelig", zegt Reinier van Broekhoven, manager corona bij GGD Twente. "Het heeft geen wettelijk kader, dus het is geen officieel document."

Toch moeten ze eraan geloven in Twente. Van Broekhoven: "Op het moment dat de burger iets vraagt en daar waarde aan hecht, dan moet je als overheid ook luisteren naar je bevolking. De corona-app gaat, linksom of rechtsom, ook een rol spelen in het bewijs van vaccinatie."

Eerder gevaccineerden

De landelijke koepel GGD GHOR Nederland meldde vandaag dat mensen die al gevaccineerd zijn, alsnog een stempel kunnen halen. Daarvoor moeten ze met hun vaccinatieregistratie en het gele boekje naar de vaccinatielocatie gaan. In Twente moeten ze nog zien hoe dat allemaal in z'n werk gaat. "Ik hoop niet dat al die mensen maandag bij ons aan de poort staan, dan gaan we het niet met elkaar redden", zegt Van Broekhoven.

De andere GGD in Overijssel, die van IJsselland, was juist een van de weinige GGD'en die wel stempelde tot op 13 mei de landelijke opdracht kwam om daarmee te stoppen. Nu vandaag is aangekondigd dat er toch geregistreerd moet worden, kan de draad daar snel weer opgepakt worden. Vanaf morgen kunnen gevaccinneerden in IJsselland hun stempel halen.