Justitie deelt grote drugsbende opnieuw klap uit: vier nieuwe arrestaties, totaal tien verdachten

Justitie heeft een omvangrijke drugsbende uit Oost-Nederland opnieuw een forse tik uitgedeeld. Vorige week zijn in Deventer, Zwolle en Oostenrijk vier verdachten aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de bende. In totaal heeft justitie tien verdachten in beeld, acht van hen zitten in voorarrest.

Eerder dit jaar werden er al zes andere verdachten aangehouden. Zij zitten allemaal nog in voorlopige hechtenis. De mannen worden allemaal verdacht van betrokkenheid bij drugslabs in Groningen en het Gelderse Didam. Ook poogden de mannen een drugslab in Deventer in te richten, maar toen dat ontdekt werd, werd dat ongebruikt weer afgebroken.

Het onderzoeksdossier tegen de mannen is inmiddels zo’n 1.100 pagina’s dik, bleek vorige week tijdens een rechtszitting in Zwolle. Ongeveer 200 pagina’s van het dossier bestaan uit verslagen van encrochats. De versleutelde berichten zijn door experts leesbaar gemaakt, waardoor de communicatie tussen de verdachten ineens leesbaar werd voor de opsporingsdiensten.

Justitie vraagt Oostenrijk om uitlevering

Van de vier mannen die vorige week werden aangehouden, zitten er nog twee vast. Twee mannen uit Deventer (23 en 25 jaar) zijn na hun aanhouding weer op vrije voeten gesteld, maar blijven wel verdachte in de zaak. De twee worden verdacht van het plegen van voorbereidingshandelingen voor het maken van synthetische drugs.

De twee mannen die nog vast zitten, zijn een 33-jarige man uit Zwolle en een 34-jarige die in Oostenrijk werd gearresteerd. De Zwollenaar wordt verdacht van voorbereidingshandelingen voor het maken van synthetische drugs, deelname aan een criminele drugsorganisatie en witwassen.

Justitie heeft inmiddels uitlevering van de in Oostenrijk aangehouden man gevraagd. Hij stond internationaal gesignaleerd in het kader van dit onderzoek.

Synthetische drugs

Enkele weken geleden werd bij een drugslab in Friesland nóg een verdachte aangehouden. Hij wordt ook gelinkt aan de drugslabs in Oost-Nederland en Groningen. Mocht hij in het kader van het onderzoek in Friesland op vrije voeten komen, wordt hij meteen vastgezet voor zijn betrokkenheid bij de zaak in Oost-Nederland.

In het kader van dit onderzoek zitten nu totaal acht mannen vast. Volgens justitie vormden deze mannen, samen met de twee op vrije voeten gestelde Deventenaren, een drugsbende die zich bezig hield met de voorbereiding van de productie van synthetische drugs. Volgens het OM was de bende onder meer actief in Didam en Wildervank, waar drugslabs werden gevonden. Een lab in opbouw in Deventer werd zoals eerder geschreven nooit in productie genomen.

Eind juni moeten de meeste verdachten die in voorarrest zitten opnieuw voor de rechter verschijnen voor een pro-forma-zitting. Mogelijk wordt de zaak eind dit jaar inhoudelijk behandeld.