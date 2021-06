Dalende besmettingscijfers en stijgende vaccinatiecijfers, maar het blijft opletten geblazen

"Het beeld is dat we de positieve kant opgaan", zegt Reinier van Broekhoven, manager corona bij de GGD Twente, over het aantal coronabesmettingen. "Als je gaat kijken naar het aantal besmettingen, dan is er een behoorlijke afname van veertien procent te zien. Ook het vindpercentage is fors gedaald: van 11,5 naar negen procent." Twente zit nog wel iets boven het landelijk gemiddelde, dat op acht procent ligt.

In IJsselland daalt het aantal besmettingen ook, al is het aantal besmettingen iets hoger dan in Twente. Het gemiddeld aantal positieve testen ligt met 7,5 procent iets onder het landelijk gemiddelde.

Nu de samenleving weer steeds meer 'open' gaat, ontstaan er wel meer coronaclusters, een groep van meerdere mensen die besmet zijn. Het gaat volgens de GGD om kleine clusters, vooral in het onderwijs.

Vaccinatiebereidheid

Tegelijkertijd wordt er volop gevaccineerd door de GGD. Deze week worden in Twente zo'n 30.000 tot 35.000 prikken gezet, vanaf maandag wordt dat aantal verhoogd naar ruim 50.000 vaccinaties per week.

"105.000 mensen zijn volledig gevaccineerd, 58.000 gedeeltelijk", zegt Van Broekhoven. "Dat zijn mensen die twee vaccinaties hebben gekregen, dan wel mensen die het Janssen-vaccin hebben gehad."

Eerder deze week werd bekend dat de vaccinatiebereidheid in Overijssel is toegenomen en dat bijna 9 van de 10 mensen een prik willen of al hebben gehad.

Opletten

Allemaal goede ontwikkelingen dus, toch blijft het opletten geblazen zeggen de voorzitters van Veiligheidsregio Twente en IJsselland. "De zomer komt eraan, het leven komt weer op gang", aldus voorzitter Onno van Veldhuizen van VR Twente. "We zien elkaar weer in de publieke ruimte. Het voelt allemaal steeds weer als normaal, maar dat is het natuurlijk nog steeds niet. Er zijn nog steeds veel meer mensen niet gevaccineerd."

Met het Europees Kampioenschap voetbal voor de deur is er de wens van kroegeigenaren om tv-schermen te mogen plaatsen. Maar volgens Peter Snijders, voorzitter van VR IJsselland, is het daarvoor nu nog te vroeg. Mogelijk kan dat later tijdens het EK wel, maar of Oranje dan nog in het toernooi zit is natuurlijk afwachten. Daarmee zou de wens van de kroegeigenaren mogelijk een stuk minder groot worden.

Quarantaineplicht

Vanaf begin deze maand geldt er een quarantaineplicht voor mensen die vanuit een risicogebied naar Nederland reizen. De Veiligheidsregio Twente doet een oproep aan instellingen die veel werknemers uit het buitenland hebben, om toe te zien op die verplichte quarantaine. "Het zijn meer mensen dan we denken", zegt Veiligheidsregio-voorzitter Van Veldhuizen.