Verhuizing Enschedese sportverenigingen 'grote stap', maar er liggen nog flinke uitdagingen

Gisteren werd bekend dat acht sportverenigingen hun handtekening hebben gezet onder een intentieverklaring om te verhuizen naar de nieuwe sportcampus op Diekman-Oost. Nog eens drie verenigingen deden hetzelfde voor de clustering in Enschede-Zuid.

'Mooi om dit akkoord te zien'

Wethouder Niels van den Berg is dolblij met deze stappen. “Ik ben erg tevreden dat de verenigingen de noodzaak van de verhuizing inzien. Het is een project van de lange adem om alle partijen aangehaakt te krijgen, maar het is mooi om te zien dat we een intentieverklaring hebben liggen.”

Er is nog onvoldoende vertrouwen onder de leden Niels van den Berg over clustering in Glanerbrug

Om de verhuizing daadwerkelijk vorm te geven vraagt het college om ruim drie miljoen van de gemeente, plus een kleine miljoen euro voor de sloop en het afboeken van verschillende huidige sportparken.

Sportparken slopen

“Als de gemeenteraad akkoord gaat met het plan willen we na de zomer direct beginnen met het maken van schetsen. In 2024 moet er een nieuwe sportaccommodatie staan in Enschede-Zuid en moeten alle verenigingen die naar het Diekman gaan, verhuisd zijn.”

Met de verhuizing van de verenigingen komen er meerdere sportparken vrij. “Het is de bedoeling dat een deel gaat verdwijnen en een deel herontwikkeld wordt. Om te beginnen met het Horstmanpark, dat op de korte termijn al tegen de vlakte zal gaan. Dat betekent dat voetbalverenigingen TVV en SVV ook op korte termijn gaan verhuizen. Rugbyclub ERC en american footballclub Enschede Broncos gaan dus al over naar Diekman.

Flinke uitdagingen

Toch is het clusterproject nog lang niet klaar. In Glanerbrug zit er nog geen vaart in de gesprekken tussen voetbalverenigingen Eilermark, Avanti Wilskracht en Sportlust Glanerbrug. Van den Berg: “Ze hebben contact met elkaar, maar vanuit de leden is er nog onvoldoende vertrouwen om de stap te zetten. We hebben daar langer de tijd nodig. Na de zomer willen we vervolgstappen zetten door het aanstellen van een objectieve gespreksleider, zodat we goed in kaart kunnen brengen waar het plan aan moet voldoen om iedereen mee te krijgen”.

Daarnaast heeft Van den Berg nog steeds voor ogen om clubs te laten fuseren, iets wat pas later aan de orde gaat komen. “We hebben met 23 voetbalverenigingen er gewoon teveel. Het fuseren duurt nog wel even, maar het is goed dat er in ieder geval al clubs zijn die bereid zijn om het er over te hebben.”

Verslaggever Teun van der Velden legt uit wat de plannen in Enschede zijn: