Wat vind jij: helpt een bezoek van het Koninklijk Huis bij het oplossen van een maatschappelijk probleem?

Koningin Máxima bezocht donderdag een boer in Lettele om te praten over geldproblemen bij agrariërs. Tijdens zo'n werkbezoek besteden leden van het Koninklijk Huis aandacht aan specifieke onderwerpen in de samenleving. Vaak worden ze vergezeld door een minister of staatssecretaris die verantwoordelijk is het voor betreffende onderwerp.

Eerder dit jaar bracht Koning Willem-Alexander een digitaal werkbezoek aan Isala in Zwolle om te praten over de bestrijding van het coronavirus. Vorig jaar bracht Máxima een bezoek bij Demcon in Enschede, een bedrijf dat beademingsapparaten voor coronapatiënten op de intensive care maakt.

Geldproblemen

Het bezoek in Lettele ging over geldproblemen bij boeren. De agrariër uit het dorp raakte in de problemen toen het bouwbedrijf dat een nieuwe stal op het erf bouwde, failliet ging. Bij het bezoek waren ook vertegenwoordigers van LTO, ambtenaren, wethouders, de directeur van Rabobank Salland en sprekers van SchuldenlabNL aanwezig.

De familie sprak uit dat ze blij zijn met de aandacht, omdat ze zo kunnen vertellen hoe het in de praktijk gaat. "Openheid helpt", zei de familie daarover. Volgens cijfers lukt het ruim een derde van alle boeren niet om een inkomen van boven het wettelijk minimumloon te genereren.

