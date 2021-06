Herman Finkers over Anne van der Meiden: "Dankzij hem hebben we een heel belangrijk Twents monument"

Gisteren overleed de theoloog en hoogleraar massacommunicatie op 91-jarige leeftijd in zijn woonplaats Nijverdal. "Een bijzonder man", aldus Finkers. "Ik heb vandaag een dubbel gevoel. Voor Anne is het mooi: hij zou morgen 92 geworden zijn, maar hij was op. Ik heb hem eind maart voor het laatst gezien, maar communiceren kon toen al niet meer."

Bijbelvertaling

Net als Finkers was Van der Meiden een man van de streektaal. Dat kwam onder meer tot uiting in vertaling die de theoloog van de protestantse bijbel maakte: de 66 Bijbelboeken werden allemaal in het Twents vertaalt. Een project waar Finkers ook bij betrokken was.

"Hij had een enorme werkdrift, hij was enorm gedisciplineerd." 's Ochtends stond hij om zes uur op om aan de slag te gaan. "Hij deed het helemaal alleen. Anne was een ongelooflijk lieve, aardige, zachte man. Maar tegelijk ook een heel krachtige man."

Vaderlijk gezag

"Als hij preekte of een lezing deed, had hij natuurlijk gezag, een vaderlijk wijs gezag. Er stond iemand! En dan was de hele kerk of zaal stil." Van der Meiden ging ook met de koninklijke familie om, trouwde in 2005 prins Floris en Aimée Söhngen. "Het maakte hem niks uit met wie hij sprak", zegt Finkers, "de koningin of de postbode: hij sprak met ze op dezelfde manier."

Op de vraag wat Anne van der Meiden achterlaat is Finkers duidelijk: "Het meesterwerk is de bijbel in 't plat. Elke gerenommeerde taal, en Nedersaksisch is een taal, heeft een bijbel. Dankzij Anne hebben we een heel belangrijk Twents monument."

TV Oost zendt de hele avond op het halve uur een portret van Anne van der Meiden uit.