"Gemeenten onzorgvuldig bij invoering betaalde was- en strijkservice voor Wmo-cliënten"

Het lijkt een ideale oplossing voor iedereen die niet meer zelf de was kan doen. Je stopt je vuile was in een zak en zet die aan de deur. Een paar dagen later krijg je alles schoon, fris en gestreken terug. Steeds meer Overijsselse gemeenten zetten deze betaalde was- en strijkservice in als bezuinigingsmaatregel tegen de alsmaar toenemende zorgkosten vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Verschillende partijen vinden dat hierbij te weinig rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden van kwetsbare burgers.

Wassen en strijken, een bed opmaken of boodschappen doen en koken. Voor veel mensen is het vanzelfsprekend om het allemaal zelf te doen. Er is ook een groep mensen die hier hulp bij nodig heeft, bijvoorbeeld door gezondheidsklachten of vanwege ouderdom. Zij kunnen via de Wmo hulp krijgen bij het huishouden. In Overijssel zijn tientallen thuiszorgorganisaties actief die mensen hiermee ondersteunen. De was doen en deze wegstrijken is een van de taken van huishoudelijke hulpen die bij de mensen over de vloer komen.

Rekening mag niet bij kwetsbare burgers worden gelegd Hans Hupkes, FNV Zorg en Welzijn

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en dragen ook de financiële verantwoordelijkheid. De Wmo regelt dat mensen ondersteuning kunnen krijgen om langer thuis te blijven wonen. Denk aan huishoudelijke hulp, vervoer maar ook bijvoorbeeld hulp bij de aanschaf van een scootmobiel of traplift. Steeds meer gemeenten worstelen met de zorgkosten. Om die beheersbaar te houden, halen ze het wassen en strijken uit het huishoudelijke hulp-pakket en bieden deze service aan als een zogeheten algemene voorziening.

Hiervoor zoeken ze samenwerking met organisaties die tegen betaling wassen en strijken. Almelo, Dinkelland, Tubbergen en Haaksbergen werken samen met het bedrijf WaST. Mensen met een Wmo-indicatie 'huishoudelijke hulp' krijgen korting op deze dienstverlening. Zij betalen een paar euro minder voor een volle waszak dan mensen die geen hulp nodig hebben maar het gewoon makkelijk vinden om de was uit te besteden.

"Juridisch niet houdbaar"

Niet iedereen heeft waardering voor deze verandering. "Wij hebben begrip voor de financiële nood van gemeenten", zei FNV Zorg en Welzijn-bestuurder Hans Hupkes daar eerder over. "Maar het kan niet zo zijn dat de rekening hiervoor bij de burgers wordt gelegd die niet zelf kunnen wassen en strijken. Uit juridisch oogpunt is dit een onbegaanbare weg. De eigen bijdrage is en blijft immers maximaal 19 euro voor noodzakelijke Wmo-ondersteuning."

Enschedeër René Beunders is betrokken bij de actie 'Gratis rechtshulp bij onvoldoende thuishulp', waarmee kwetsbare inwoners hulp wordt geboden. Met de invoering van een apart tarief voor wassen en strijken handelen gemeenten zoals Almelo, Haaksbergen, Hengelo, Dinkelland, Tubbergen en mogelijk straks ook Enschede volgens hem in strijd met de uitgangspunten van de Wmo. "Die voorziet in de uitvoering van alle ondersteunende huishoudelijke taken, dus ook het doen van de was, tegen het vaste wettelijke abonnementstarief van 19 euro per maand", aldus Beunders.

Abonnementstarief is pijnpunt

Dat wettelijke tarief van 19 euro noemen gemeenten een van de pijnpunten als het gaat over stijgende zorgkosten. Dat betekent dat iedereen die zorg uit de Wmo krijgt, een eigen bijdrage van 19 euro per maand betaalt. Dat is veel minder dan de inkomensafhankelijke bijdrage die eerst werd gerekend. Naast dat er daardoor minder geld binnenkomt, wordt er door de nieuwe regelgeving ook veel vaker een beroep gedaan op bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp.

Onder meer door de inzet van FNV Zorg en Welzijn en de actie 'Gratis rechtshulp bij onvoldoende thuishulp', komen mensen in beweging. Erica Stinissen van juridisch advieskantoor Jurist Wevers uit Aalten behartigt inmiddels de belangen van meer dan tachtig cliënten uit Almelo, Enschede, Haaksbergen en Hengelo. Voor veel van haar cliënten heeft het zetten van een waszak bij de deur grote negatieve gevolgen. "Deze vorm van wassen en strijken is niet voor iedereen geschikt. Gemeenten hebben dit vooraf onvoldoende onderzocht, terwijl ze dat wel verplicht zijn. Ik mis die onderzoeken."

4,50 euro voor volle waszak

De gemeente Haaksbergen bijvoorbeeld rekent voor één volle waszak 4,50 euro. Ongeveer een week later staat de was schoon en gestreken weer op de stoep. “Dat duurt te lang als er sprake is van een ernstige vorm van incontinentie van zowel urine als ontlasting”, vertelt Stinissen. “Bij iemand die hiermee kampt, draait de wasmachine soms wel twee keer per dag. Vaak werken familie, mantelzorgers en de huishoudelijke hulp goed met elkaar samen. Iedereen zorgt dat de was wordt gedraaid en dat het uit de droger wordt gehaald. Ik zeg altijd, de zorg die komt om cliënten te verzorgen, die leeft bijna uit de droogtrommel.”

Als van de 2000 mensen er 100 bezwaar maken, heb je voor 1900 man resultaat Erica Stinissen, juridisch advieskantoor Wevers

Om zich een goed beeld te kunnen vormen van de situatie van haar cliënten, vraagt Stinissen de dossiers en gespreksverslagen op bij de gemeenten. Vaak maakt ze dan mee dat er na haar verzoek met spoed allerlei gesprekken worden gehouden met haar cliënten. "Want die verslagen hebben ze niet omdat de gesprekken nooit zijn gevoerd. Ik denk, wees dan zorgvuldiger en vertrouw op de deskundigheid van je consulten. Goede consulenten kunnen je direct vertellen bij welke cliënten je het wassen en strijken weg kunt halen en bij welke cliënten absoluut niet."

Elke gemeente eigen beleid

Stinissen zoomt in op de gemeente Almelo. "Uiteraard betalen de mensen hier ook de wettelijke eigen bijdrage van 19 euro per maand, plus dat ze nu moeten betalen voor een was-service. Een volle waszak van 8 kilo kost 5,45 euro. Dat kan natuurlijk niet, want die mensen betalen al de wettelijke eigen bijdrage. Meestal winnen we zo’n zaak als we in bezwaar gaan."

Elke gemeente hanteert zijn eigen beleid, is haar ervaring. "In Enschede bijvoorbeeld gaat het alleen over het strijken. Dan moet een cliënt maar strijkvrije kleding kopen. Die is wel te koop, maar is niet altijd kreukvrij en vaak synthetisch. Dan moet eigenlijk eerst worden onderzocht of dit kan. Heeft de cliënt een huidziekte of een andere aandoening waarom strijkvrije synthetische kleding niet kan." Gemeenten proberen op allerlei manieren te bezuinigingen op de Wmo. Volgens Stinissen schieten ze daar af en toe te ver in door.

Het zijn de gemeenteraden die akkoord gaan met de veranderde regels omtrent het wassen en het strijken. Erica Stinissen begrijpt wel waarom raadsleden akkoord gaan. "Als jij 2000 klanten hebt die gebruik maken van de indicatie wassen en strijken en er gaan er 100 in bezwaar, dan heb je voor 1900 man resultaat."

Verhalen van echte mensen

Dat er achter de getallen verhalen van echte mensen schuil gaan, wordt volgens haar te vaak vergeten. "Vorige week was ik bezig voor een vrouw van 92. Die heeft echt de puf niet meer om hier achteraan te gaan. Die gaat niet in bezwaar, die neemt het zoals het komt. Die is dankbaar voor alles wat ze krijgt. Dat kleine bedrag per waszak waar gemeenten het over hebben kan ze niet ophoesten, ze moest maar een verzoek indienen voor bijzondere bijstand. Ja, zo werkt het toch niet? Mevrouw betaalt een wettelijke eigen bijdrage en daar valt alles onder, ook haar was."

De juridisch medewerkster heeft haar handen vol aan de tachtig cliënten uit Overijssel bij. Of er snel meer bijkomen weet ze niet. "Niet iedereen durft het. Ouderen zijn vaak een beetje bang voor de gemeente. Dan vrezen ze dat ze een aantekening in hun dossier krijgen als ze bezwaar maken. Die angst is onterecht hoor. Wij hebben dat in elk geval nog niet meegemaakt."

Inmiddels is een aantal zaken voor de rechter geweest. "Dat gaat over casussen uit de gemeente Hengelo. In bijna alle zaken hebben wij gelijk gekregen."