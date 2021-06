Theoloog Anne van der Meiden: veelzijdig mens met een grote liefde voor de streektaal

Van der Meiden was een veelzijdig mens met een bijzondere kijk op het leven. Geboren en getogen in Enschede kwam hij via allerlei omzwervingen in Nijverdal te wonen. Hij was een fervent promotor van de streektaal. Verder heeft Van der Meiden een imposante loopbaan achter de rug als predikant, voorganger, hoogleraar, dagvoorzitter, gastspreker, communicatiedeskundige, filosoof, schrijver en kunstschilder. Ook leidde hij de trouwdienst van twee leden van de Koninklijke familie.

Theoloog en communicatiewetenschappen

Na zijn schoolopleiding op het gymnasium in Enschede studeerde hij theologie. Hij werd predikant en ging daarnaast ook marketing en communicatiewetenschappen studeren en werd docent op verscheidene hogere onderwijsinstellingen. Uiteindelijk werd hij hoogleraar in massacommunicatie en public relations. Op 2 juni 1994 ging hij met emeritaat.

Anne van der Meiden trouwde in 2005 prins Floris en Aimée Söhngen (Foto: ANP)

Voor RTV Oost heeft Anne van der Meiden veel betekend. Hij was één van de initiatiefnemers van de Kerstnachtdienst, waarvan de eerste editie in 2002 in de Grote Kerk in Enschede werd gehouden. Ook had hij jarenlang een radiocolumn in Ziezo Zondag. Verder was Van der Meiden geregeld te gast op radio en televisie als gesprekspartner bij levensbeschouwelijke onderwerpen.

Twentse bijbelvertaling

In 1993 ontving hij de Johanna van Burencultuurprijs voor het bevorderen van de cultuur en streektaal van Oost-Nederland. En in 2002 kreeg Van der Meiden voor zijn werk als Bijbelvertaler en communicatiedeskundige de Spaanprijs. In 2004 voltooide Anne van der Meiden het vijfde en laatste deel van de Twentse Bijbelvertaling, waar hij dertien jaar aan werkte.

Van der Meiden nam in 2018 afscheid van het leven in de publiciteit, na een herseninfarct. Hij is op 2 dagen na 92 jaar geworden. Anne van der Meiden laat een vrouw en vijf volwassen kinderen achter.

Portret

In het portret dat documentairemaker Ina Brouwer in 2013 van hem maakte praat Anne van der Meiden uitgebreid over zijn jeugd in Enschede, zijn loopbaan als theoloog, predikant en voorganger, zijn betrokkenheid bij Overijssel en de streektaal, zijn rol als echtgenoot en vader en over het afscheid van het leven. Daarover zei hij: "Ik ben wel klaar voor de dood, maar heb er geen haast mee".

Kijk dat portret hier: