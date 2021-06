'Verdacht pakketje' bij distributiecentrum Jumbo in Raalte blijkt loos alarm

Even voor drie uur werd het gebied in de ruime omgeving rondom het distributiecentrum afgezet met hekken. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD), brandweer en ambulance kwamen ter plekke. Het personeel van de Jumbo moest naar buiten.

Rond vijf uur werden de hekken weer weggehaald. Het gevonden pakketje blijkt niet schadelijk en het personeel mag weer naar binnen bij het distributiecentrum.