Megaoperatie van start; GGD zet vanaf vandaag 100.000 vaccinaties per week in Overijssel

Na maanden van plannen, personeel werven en vaccinatielocaties bouwen, zijn de GGD Twente en GGD IJsselland de komende weken op hun toppen als het gaat om het aantal te zetten vaccinaties.

Maatschappij open

"Hier hebben we wel naartoe geleefd", zegt Anne-Marie Kok, hoofd vaccineren bij de GGD Twente. "We willen allemaal dat de maatschappij weer zo snel mogelijk open kan en dat corona wordt bestreden. Als wij daar als GGD aan bij kunnen dragen door zoveel mogelijk te vaccineren, dan zijn we daar heel blij mee."

Ook bij de GGD in IJsselland is er lang uitgekeken naar dit moment. "We zijn vanaf januari al bezig met alle plannen. Dat we nu volop kunnen vaccineren, daar is iedereen hier enthousiast over", zegt Sebastiaan van Buuren, projectleider van de vaccinatiecampagne in IJsselland.

De komende vier tot vijf weken zitten we aan de top Anne-Marie Kok, GGD Twente

Megaoperatie

Een 'megaoperatie' was het wel, zeggen beide GGD'en. Om zo massaal te kunnen vaccineren, moesten er honderden mensen met een medische achtergrond worden aangetrokken. In andere delen van het land was het voor GGD'en lastig om medisch geschoold personeel te vinden, maar in Overijssel is daarvan geen sprake.

"Wij lijken daar geluk mee te hebben", zegt Kok van de GGD Twente. "We hebben een groot deel van de werving uitbesteed aan een uitzendbureau. Er wordt hier gevaccineerd door gepensioneerde huisartsen, door artsen die nog niet in opleiding zijn tot specialist, door een tropenarts, noem maar op. Het is een mooi gezelschap."

Ook in IJsselland is er voldoende medisch geschoold personeel gevonden, zegt Van Buuren. "De bereidheid in deze regio om te willen helpen, is enorm. Of dat te danken is aan bijvoorbeeld de ziekenhuizen of de zorgopleidingen, ik weet het niet, maar de wil en het enthousiasme onder het personeel is groot."

De vaccinatiebereidheid is hoog in Overijssel, zeggen de GGD'en. In Twente laat 85 tot 90 procent van de mensen zich vaccineren, in IJsselland ligt dat percentage volgens de GGD nagenoeg gelijk.

Piek in aantal vaccinaties

De piek van het vaccinatieprogramma is vandaag begonnen. "De komende vier tot vijf weken zitten we aan de top", zegt Kok. Haar collega van GGD IJsselland: "We zitten deze week op zo'n 54.000 vaccinaties. Daarna zakken we weer iets, tot ongeveer 45.000 prikken per week."

Inwoners van Overijssel geboren tussen 1982 en 2003, zijn de komende weken als laatste groep aan de beurt. Zij krijgen het Pfizer of Moderna-vaccin. Iedere volwassene die dat wil, moet voor half juli ten minste één prik hebben gehad. "Dat kunnen we zeker waarmaken", zegt Kok van de GGD Twente. "We lopen zelfs iets voor op schema", zegt Van Buuren over de situatie in IJsselland.

In Kampen werd maandagochtend al volop geprikt:

Hoe verder?

Hoe de periode na het grootschalig vaccineren eruit gaat zien, is voor de GGD'en nog ongewis. De Gezondheidsraad werkt momenteel aan een advies over het eventueel vaccineren van kinderen tussen de 12 en 18 jaar. "Ook daar zijn we op voorbereid", zegt Kok.

Als het grootschalig vaccineren straks achter de rug is, gaat de 'storm' wel weer wat liggen voor de GGD'en. "Medewerkers zijn zwaar belast geweest", zegt Kok. "Buiten coronatijd zaten er twaalf mensen op infectieziektenbestrijding, nu is dat team uitgebreid tot achthonderd mensen. Corona heeft wel wat betekend voor het team. We zijn blij dat we er straks een eind aan kunnen breien. Onze GGD-medewerkers zijn natuurlijk ook gewoon mensen die straks weer lekker naar de bioscoop willen of een terrasje willen pakken."