Directeur Hans Kloosterman is klaar voor de FBK Games: "Er kijken miljoenen mensen"

"Na de Diamond League is de World Athletics Continental Tour de belangrijkste wedstrijdenserie ter wereld. Overal gaan atletiekwedstrijden onder de vlag van die organisatie door, dus voor ons was het van essentieel belang dat we de wedstrijd konden organiseren.”

‘Voor Hengelo tien anderen’, zou je kunnen zeggen. Het heeft allemaal te maken met televisierechten en sponsorbelangen. “Vroeger konden mensen in dertig landen de wedstrijd volgen, door deelname aan deze tour zijn dat er ineens 130 tot 135. Wereldwijd kijken er zondag miljoenen mensen.”

Kloosterman blikt vooruit:

Groundsmen van FC Twente

En dat in het jaar dat er slechts 1.500 bezoekers het stadion in kunnen. Mensen die overigens allemaal een negatieve coronatest moeten kunnen tonen. Die 1.500 plus de miljoenen tv-kijkers zien wel een prachtig aangeklede arena, vertelt Kloosterman. “Het stadion is van top tot teen schoongemaakt en het gras op het middenterrein is extra onder handen genomen door de groundsmen van FC Twente. Je zou kunnen stellen dat het gras nu een keer wél groener is dan bij de buurman”, lacht de directeur.

Naast het live publiek en de tv-kijkers is er dit jaar nog een derde groep kijkers: de ‘second screeners’. "Om al die mensen die er dit jaar niet bij kunnen zijn toch iets te bieden, hebben we het second screen event bedacht. Via onze site kun je extra interviews met atleten zien en in realtime meekijken in de callroom en bij de warming-up. We zijn zo enthousiast over die mogelijkheid, dat we dat volgend jaar waarschijnlijk weer willen aanbieden."

Versterkende werking

Kloosterman is niet bang dat zo’n tweede scherm de komende jaren mensen weghoudt uit het stadion. "Nee, kijk naar het voetbal: toen dat op televisie kwam, had dat geen gevolgen voor het publiek in de stadions. Integendeel, de interesse groeide. Dat zal met atletiek ook gaan gebeuren, verwacht ik."

Je zou misschien denken dat de directeur helemaal geen trek heeft in een wedstrijd met zoveel beperkingen. “En toch is dat niet het geval. We hebben vorig jaar moeten overslaan, dus ik ben dolblij dat we weer mogen. Aan de andere kant kan ik niet wachten tot corona de wereld uit is, want het liefst zie ik natuurlijk een vol stadion en atleten die in rechtstreeks contact staan met het publiek. Want ook dat kan nu niet. Beide groepen worden strikt gescheiden gehouden.”

Dafne Schippers en ‘Mondo’ Duplantis

Het belangrijkst - we zouden het bijna vergeten - zijn natuurlijk de atleten. Op hordeloopster Nadine Visser (geblesseerd) en discuswerpster Jorinde van Klinken (die in Amerika traint) na, is de volledige Nederlandse top aanwezig, zijn de meeste Europese toppers van de partij en komen vanuit andere werelddelen ook de nodige Olympische en wereldkampioenen naar Hengelo.

Waar Kloosterman zelf het meest naar uitkijkt? “Ik ben heel benieuwd naar de 100 meter van Dafne Schippers. In trainingen zit ze al weer tegen haar topvorm aan, hopelijk komt het er in Hengelo uit. En natuurlijk naar Sifan Hassan op de 10.000 meter en polsstokhoogspringer Armand ‘Mondo’ Duplantis. Mondo is de beste atleet ooit op dit spectaculaire onderdeel en hij is nog maar 21 jaar. De Zweedse Amerikaan zou in Hengelo zo maar eens over de 6 meter heen kunnen gaan. Dat gebeurde in Nederland nog nooit.”