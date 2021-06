Deur gaat dicht voor podium Paco Plumtrek in Almelo

“Het is een fantastische plek geweest, die niet te evenaren is”, vindt Henk Lammers, oprichter van het podium. Nu moeten ze de Kolkschool verlaten, na een verloren rechtszaak die de gemeente aanspande tegen het podium. Over de manier waarop dat is gegaan is Lammers absoluut niet te spreken. “De rechter is meegegaan in onwaarheden die door de gemeente zijn genoemd.”

De gemeente zegt dat het podium alternatieve locaties is geboden, waaronder een ruimte bij Hof 88 en Kaliber Kunstenschool. Maar volgens Lammers is dat niet gebeurd. “Wij zijn zelf op zoek gegaan naar een nieuwe ruimte, dat heeft de gemeente niet voor ons gedaan.”

Vermorzeld

Het pand is door de gemeente verkocht aan projectontwikkelaar Kloos2 om er zestien luxe appartementen in te bouwen. Om dat te realiseren moeten de laatste huurders het pand verlaten. Naast Paco Plumtrek is dat de Turkse vereniging ATIB, die tijdens dezelfde rechtszaak hoorde de sleutels te moeten inleveren. “Twee belangrijke organisaties worden op deze manier door de gemeente vermorzeld. Terwijl onze functie belangrijk is in de Almelose samenleving.”

De spullen zijn gesorteerd en ingepakt, het podium is leeg. Veertien jaar hebben artiesten er opgetreden, maar het podium in de Kolkschool kunnen ze vanaf nu niet meer betreden. Met pijn in het hart zijn de spullen gepakt.

Huiskamer

Verfloze stukken muur, scheuren in de banken, oude, maar prachtige muziekinstrumenten en diverse kunstwerken. Het is een allegaartje aan spullen, maar dat maakt Paco Plumtrek wat het is. “Het is geen strak poppodium. Paco Plumtrek is een soort huiskamer”, zegt Lammers. “We willen niet de uitstraling van een poppodium, we willen een huiselijke, knusse uitstraling waar het draait om de muzikant. Volgens mij zijn we daar goed in geslaagd”, vult Tom Weel, mede-eigenaar aan.

Of het ze lukt om de sfeer op een andere plek ook te creëren is nog maar de vraag: een nieuwe ruimte is nog niet gevonden. “We vinden wel iets. Als de gemeente niet zit te wachten op een alternatief podium in Almelo kunnen we dit ook in een andere gemeente.”