Go Ahead Eagles niet met Hendriks de Eredivisie in

De wegen van Go Ahead Eagles en Sam Hendriks scheiden per direct. Beide partijen hebben volgens de club in goed overleg besloten om het aflopende contract van de spits niet te verlengen. Hendriks had nog een optie voor een extra jaar in Deventer.

Hendriks kwam afgelopen zomer over van het Belgische OH Leuven en kwam in 35 competitiewedstrijden tot acht doelpunten.

Promotie

“Ik kijk heel positief terug op mijn tweede periode bij Go Ahead Eagles”, zegt Sam Hendriks. “Met natuurlijk als absolute bekroning de promotie naar de Eredivisie. Ik bedacht me laatst dat ik zowel het slechtste als het beste jaar van de club in de Eerste Divisie heb mogen meemaken. Dat is best wel bijzonder. Ik wens Go Ahead Eagles alle goeds toe op het hoogste niveau!”