Van der Breggen rijdt NK tijdrijden in voorbereiding op Spelen

Van Vleuten is de titelverdedigster. Ze werd in 2019 voor de vierde keer Nederlands kampioen tijdrijden. In 2020 ging het NK tijdrijden niet door vanwege de coronapandemie. Van der Breggen, die de titel een keer won in 2015, is de regerend wereldkampioene in het tijdrijden en op de weg.

Dumoulin

Bij de wielrenners staat Tom Dumoulin op de deelnemerslijst. De renner van Jumbo-Visma maakt zondag na bijna een half jaar zijn rentree in het peloton in de Ronde van Zwitserland en rijdt daarna nog het NK tijdrijden en NK op de weg in voorbereiding op de Spelen van Tokio.