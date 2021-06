Kleedkamers sportclubs weer open, ligt nu legionella op de loer?

In de lege kleedkamer van BSC Unnisson in Boekelo zet Erwin Nijlant de douche aan. Zodra het water begint te stromen houdt hij een maatbeker onder kraan. "Om een watermonster te nemen moet ik eerst een liter water laten weglopen. Dat vang ik op in deze maatbeker. Daarna vul ik een potje met water en dat gaat naar het lab van Vitens en daar wordt het gecontroleerd op legionella."



Stilstaand water

Omdat de douches en kleedkamers maanden lang dicht zijn geweest is volgens Nijlant de kans op een legionella besmetting groter. "Legionella is een bacterie die altijd al in ons water zit, maar in stilstaand water, zoals leidingen van de douches of van de wc, kan de bacterie gaan groeien en dan kan je er ziek van worden." Zo heeft Nijlant, die eigenaar is van een wateradviesbureau, vorig jaar na de lockdown tien procent meer legionella overschrijdingen gemeten.

Volgens het RIVM worden de meeste mensen niet ziek van legionella, maar het kan leiden tot koorts of een longstanding. Ongeveer driehonderd tot vierhonderd mensen per jaar krijgen een longontsteking doordat ze besmet zijn geraakt met de legionella bacterie. De bacterie kan in de longen komen door kleine druppeltjes in te ademen. Daarom controleert Nijlant altijd de douches. "Hier wordt het water verneveld en kan je het sneller inademen. Je wordt niet ziek van het drinken van water met legionella."

Erwin Nijlant laat zien hoe hij een watermonster neemt. De tekst gaat verder onder de video.

Spoelen, spoelen, spoelen

Toch is de oplossing redelijk simpel zegt Nijlant. "Spoelen. Elke kraan moeten even opengezet worden. Praktisch gezien is twee minuten voldoende." Nijlant hamert er wel op dat echt élke kraan opengezet moet worden. "Dus niet alleen de douches, maar ook de kranen die niet vaak gebruikt worden." Daar zit ook direct de zorg van Nijlant. "De meeste sportclubs hebben het goed op orde en hebben voor de douches een automatisch spoelsysteem. Elke week of elke 72 uur gaan ze even aan, maar de kraan in de wc of de kleine fonteintjes worden vaak vergeten en dan kan er nog steeds een probleem zijn."