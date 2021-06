Organisatie durft het weer aan: in augustus bloemencorso in Sint Jansklooster

De vlag kan uit in Sint Jansklooster. De Christelijke Oranjevereniging (COV) Sint Jansklooster heeft in overleg met de corsogroepen besloten dat er dit jaar weer een bloemencorso wordt gehouden. Het kleurrijke evenement staat voor 20 en 21 augustus in de agenda. Voordat de knoop over de publiekstrekker kon worden doorgehakt is veel overleg geweest met onder meer de gemeente Steenwijkerland en de Veiligheidsregio IJsselland.

Het goede nieuws over het doorgaan van het corso heeft wel een kleine bijsluiter; het opbouwen van de wagens en het evenement zelf gebeurt binnen de op dat moment geldende coronaregels. De organisatie heeft met het wikken en wegen een ondergrens gesteld dat er minimaal acht groepen moeten deelnemen. De animo is groot en er is in een vergadering gisteravond afgesproken om een extra creatief corso door de straten van Sint Jansklooster te laten rijden, aangevuld met straattheater en muziekkorpsen.

Nog geen vergunning

De gemeente Steenwijkerland heeft nog geen vergunning afgeven voor het corso. Omdat de coronacijfers de goede kant opgaan en er meer versoepelingen aankomen, gaat de organisatie ervan uit dat een vergunning geen probleem zal opleveren.

De bouwers hopen dat de extra versoepelingen snel gaan volgen in de komende periode, zodat ook de bouw van de wagens, makkelijker te realiseren zal zijn, zegt het COV-bestuur. COV-voorzitter Hoege Heetebrij: “Het overgrote deel van ons dorp wil ontzettend graag weer een corsozomer en daar gaan we voor. We zien dat onder andere onze ‘collega-corso’s’ in Beltrum en Zundert ook doorgang willen vinden. Ook in Sint Jansklooster zit er heel veel ambitie om weer een prachtig evenement neer te zetten. De positieve energie die er is ontstaan bij zowel de corsobouwers als de organisatie, geeft ons heel veel vertrouwen in het Corso Sint Jansklooster 2021.”