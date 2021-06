Man uit Deventer aangehouden voor grootschalige oplichting met niet-bestaande cryptovaluta

De verdachten kwamen naar voren in een onderzoek naar cryptohandel via de cryptohandelsplaats Coinhouse.eu. Als vermoedelijke eigenaren van deze handelsplaats worden zij verdacht van het verduisteren van klanttegoeden en oplichting. Tijdens het onderzoek is er onder meer beslag gelegd op diverse voertuigen, een woning, meerdere computers en cryptovaluta.

Eigen coins

De 39-jarige verdachte uit Deventer zou zijn eigen cryptovaluta, coins, hebben gemaakt. De verdachte maakte vervolgens veel reclame voor de munt in de hoop dat mensen willen investeren. Dat gebeurde op een forum over cryptovaluta en via oproepen op Twitter. Door die promotie zorgde de man dat coins door derden werden gekocht, een zogenoemde pump.

Vervolgens verkocht hij zelf in korte tijd zo veel coins dat deze waardeloos werden, wat in het cryptojargon een dump heet. Het doel hiervan is zo veel mogelijk verdienen in een zo kort mogelijke tijd. Mensen die dit doen hebben voorkennis en kunnen op die manier onwetenden bewust misleiden. De verdachte uit Deventer heeft dat gedaan met verschillende cryptovaluta zoals ERSO, MALC en TulipMania.

Pumpen en dumpen uitgelegd (Foto: Politie Oost-Nederland)

QR-fraude

De man uit Deventer wordt ook verdacht van QR-fraude. Mensen zijn telefonisch benaderd, zogenaamd namens de bank, met de mededeling dat er een internationale betaling klaar stond die kon worden tegengehouden via een verstuurde QR-code. Ook werd soms gezegd dat de contactgegevens voor de bankrekening waren aangepast, en dat kon worden tegenhouden met een QR-code.

Het onderzoeksteam van de politie heeft enkele aangiftes binnen van slachtoffers die geld hebben overgemaakt via deze QR-codes. De politie waarschuwt voor oplichters die gebruik maken van deze methode. Zo’n code staat bijvoorbeeld ook in e-mails en brieven die afkomstig lijken van een bank of ander bedrijf. De meegestuurde QR-code leidt naar een phishingwebsite of betaalpagina. Slachtoffers die bankgegevens zoals inlogcodes delen, geven in werkelijkheid cybercriminelen toegang tot de bankrekening.

Goed oppassen

De politie waarschuwt mensen goed op te passen. "Het investeren in cryptomunten wordt de laatste tijd meer en meer gedaan. Dat zorgt er ook voor dat kwaadwillende zich er in gaan mengen. Mensen die snel geld willen verdienen en de nietsvermoedende investeerder achterlaat met de verliezen. Ook bij de handel in cryptomunten geldt, als een investering te mooi klinkt om waar te zijn, dan is dat het waarschijnlijk ook", aldus de politie.

Mensen die investeringen hebben gedaan via Coinhouse.eu en denken opgelicht te zijn, kunnen zich bij de politie melden.