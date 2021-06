Viervoudige moord Enschede: Levenslang gestrafte vader gaat praten met politie

De Hengelose vader die samen met zijn twee zoons tot een levenslange gevangenisstraf is veroordeeld voor het plegen van de viervoudige moord in Enschede, gaat mogelijk deze maand nog praten bij de politie. Tot nu toe ontkent hij de moorden en heeft hij verder gezwegen, tot grote frustratie van de nabestaanden.

Het drietal is tegen de veroordeling in hoger beroep gegaan. Dat proces is eerder dit jaar gestart, met een inleidende zitting. Vandaag is er gelegenheid voor hun advocaten om te vragen naar extra onderzoek. Zo is er in hun ogen meer onderzoek nodig naar dna-sporen en willen ze een verdwenen Vietnamese man spreken. Die laatste heeft de lichamen ontdekt. De verdediging van het veroordeelde trio wil van de Vietnamees weten of hij ook andere personen heeft gezien op de crime scene.

Viervoudige moord

De hoger beroepszaak draait om de viervoudige moord in Enschede. Op 13 november 2018 werden vier mannen in een growshop aan de Van Leeuwenhoekstraat van dichtbij door het hoofd geschoten. Waarschijnlijk is een ruzie over geld tussen de drie gezinsleden en één van de aanwezigen enorm geëscaleerd. De andere drie aanwezigen zijn gedood om geen getuigen achter te laten, is de gedachte.

Wat er precies gebeurd is in het pand, is tot nu toe een raadsel. Het veroordeelde drietal ontkent en zwijgt vooralsnog. Mogelijk dat de verklaring van de vader bij de politie licht in die duisternis brengt.

Extra onderzoek

De bekende strafpleiter Roy van der Wal en zijn vakbroeders willen graag dat deskundigen kijken hoe betrouwbaar stappentellers op telefoons zijn. De politie heeft het tijdstip van de viervoudige moord deels opgehangen aan stappentellers die tot stilstand zijn gekomen.

De jongste zoon heeft de meeste verzoeken ingediend voor nieuw onderzoek. Zijn dna werd aangetroffen op een losgetrokken kabel van het camerasysteem in de growshop. Zijn nieuwe advocaten vragen zich af of die kabel wel bij dat beveiligingssysteem hoort. "Mogelijk komt die kabel van een heel andere locatie."

Ook willen de raadslieden van de jongste zoon de medeverdachten horen. Hebben die misschien een verklaring waarom er bloed van een van de slachtoffers in de auto zat, waarmee ze die dag hebben gereden? Het meeste bloed is aangetroffen op de leuning van de stoel waarop de jongste zoon zat. De oudste broer en vader hebben aangegeven als getuige te willen spreken.

Petje

Tenslotte willen de advocaten van de jongste zoon graag laten onderzoeken of er kruitresten op het petje zitten, dat hun cliënt die dag droeg. Dat onderzoek is tot nu toe niet uitgevoerd. Als er geen sporen van de moordpartij op gevonden worden, zullen ze dat als ontlastend bewijs indienen.

Over de viervoudige moord is eerder dit jaar een boek verschenen, Kwartetmoord. Daarin staat minutieus beschreven hoe het onderzoek naar de gruwlijke moordpartij is verlopen.