Vanaf morgen kunnen we weer uit eten en een filmpje pakken: "Vooral voor jongeren was het heel vervelend"

Ook zonnestudio's mogen vanaf morgen weer open als stap drie van het openingsplan van het kabinet. "We zijn heel blij dat we weer open mogen", zegt Engin Isgüzar, eigenaar van zonnestudio MegaSun in Enschede. Omdat het lange tijd niet mogelijk is geweest een bezoekje te brengen aan een zonnestudio verwacht de Enschedese ondernemer dan ook flink wat drukte in zijn zaak. Zelfs nu het voor eerst mooi weer is in Nederland en zonliefhebbers ook op de natuurlijke manier aan hun trekken kunnen komen.

Onderlinge toernooitjes

Gerrit Telman werkt aan de voetbalvelden van HHC Hardenberg. Komend weekend gaan de jeugdcompetities weer van start. Dan is het klaar met de onderlinge toernooitjes waarmee de jonge voetballers van voetbalverenigingen in Overijssel zijn beziggehouden. Telman is al een jaar of elf op bijna alle doordeweekse dagen druk met allerlei soorten onderhoud. Opzichter zou je hem kunnen noemen. Hij verdeelt het werk tussen de vutters, die klusjes doen op het sportpark.

Gerrit Telman trekt de lijnen bij HHC Hardenberg. (Foto: RTV Oost)

En corona of niet; het werk aan het sportpark gaat altijd door voor iemand als Telman. Maar veel vrijwilligers zaten wel thuis. "Vanaf woensdag heb ik iedereen weer uitgenodigd om te komen als ze een tweede prik gehad hebben." Voor vrijwilligers een uitnodiging waar ze maanden op hebben zitten wachten. "Veel mensen vroegen wanneer we weer gingen beginnen. Voor hun was het heel vervelend."

Het loopt ontzettend storm. We hebben al wat zalen uitverkocht. Khalid Gaddur, bioscoop Kinepolis Enschede

We zijn ontzettend blij dat we weer open mogen", zegt Khalid Gaddur van bioscoop Kinepolis in Enschede. "We hebben de nodige maatregelen getroffen om weer open te mogen. Gaddur neemt de verslaggever die net een online ticket heeft geboekt mee door de nieuwe werkwijze van de bioscoop. "Hier kun je het ticket scannen en vervolgens kun je doorlopen naar de shop."

Eten en drinken kopen

In die shop konden klanten die na de eerste coronagolf weer welkom waren niets kopen. Dat mocht toen nu niet. Nu is dat anders. De shop is weer open, de bezoekers mogen eten en drinken kopen. Daar zijn we heel erg blij mee."

Voorbruinen

Ruim een half jaar zat MegaSun dicht door de coronamaatregelen van het kabinet. De versoepelingen hadden niet veel later moeten komen. "In mijn geval was het net op tijd. We hebben het net kunnen volhouden, gelukkig. Ik merk dat er al wel heel wat reserveringen staan. Mensen gaan op vakantie en willen voorbruinen. Wat dat betreft is de timing ook wel goed", zegt Isgüzar over openen in de zomer, terwijl juist veel mensen in de winter de zonnestudio's opzoeken.

"Maar als mensen zometeen massaal op vakantie gaan, en dat zit er aan te komen voel ik, dan zal het minder worden."

Engin Isgüzar, eigenaar van een zonnestudio in Enschede (Foto: RTV Oost)

Hoewel blijdschap overheerst bij Engin Isgüzar van zonnestudio MegaSun is er ook veel onbegrip. Hadden de zonnestudio's niet veel eerder open gekund, bijvoorbeeld op hetzelfde moment als kapperszaken? "Ik begrijp dat nog steeds niet. Wij zijn geen contactberoep. Mensen komen in een gedesinfecteerde cabine zonnen, zonder dat ze contact hebben met anderen."

Jeugd wil van alles. Die willen leven." Ouderen berusten zich tot meer in een situatie." Gerrit Telman, onderhoud HHC Hardenberg

Onderhoudsman Gerrit Telman van HHC Hardenberg denkt dat de jeugd het een stuk moeilijker heeft gehad dan de pensionado's die normaal gesproken ook altijd op en rond het sportpark te vinden zijn. "Jeugd wil van alles. Die willen leven." Ouderen berusten toch meer in een situatie." Dat hoeft niet meer, want de komende weken gaat er een boel veranderen. De velden moeten weer wedstrijdklaar worden gemaakt, eerst voor de jeugd en daarna voor de senioren."

Vooruitkijken is lastig in de huidige tijden. Hoewel het nu goed gaat met de besmettingscijfers in Nederland, valt er niets te zeggen over de situatie over een paar weken of maanden. Moeten de zonnestudio's dan weer sluiten? "Dat hebben wij niet in de hand. Het enige dat wij kunnen doen, is op dezelfde manier doorgaan als nu.

In de bioscoop deel je emoties: je lacht, huilt en schrikt samen Khalid Gaddur, bioscoop Kinepolis Enschede

Maximaal vijftig man

Een filmpje pakken in Enschede, het kan dus weer vanaf morgen en veel lijkt als vanouds maar dat is natuurlijk niet zo. "Normaal kunnen in deze zaal 460 mensen, nu mogen er maximaal vijftig in. Voorheen was dat niet meer dan dertig", zegt Khalid Gaddur van bioscoop Kinepolis. Hij omarmt elke versoepeling van de coronamaatregelen vol enthousiasme.

Bovendien gaat het goed met de reserveringen. "Het loopt ontzettend storm. We hebben al wat zalen uitverkocht." Topfilms die gaan draaien in de bioscoop zijn 'De slag om de Schelde', 'Cruela' en 'The Conjuring'. "Mensen hebben er weer zin in om naar de bioscoop te gaan", zegt Gaddur. "Dat merk je ook aan het aantal telefoontjes dat we binnenkrijgen. Het mooie van de bioscoop is dat je emoties deelt met andere mensen. Je lacht samen, je huilt samen, je schrikt samen." Het kan weer, vanaf morgen.