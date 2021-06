Onbewaakte spoorwegovergangen bij Diepenveen in 2023 op de schop

Dat is de uitkomst van overleg tussen spoorbeheerder ProRail, de gemeente Deventer en de provincie Overijssel. Vandaag zijn hierover de omwonenden en belanghebbenden geïnformeerd. In Diepenveen liggen tussen de twee beveiligde overwegen op de Sallandweg en de Schapenzandweg binnen een afstand van 1 kilometer twee paden met onbeveiligde overwegen. Deze worden met name gebruikt door wandelaars en recreanten die het landgoed bezoeken. De zuidelijke overweg is daarnaast ook de toegangsweg voor de naastgelegen woonboerderij.

Met de beveiligde spoorwegovergang blijft er vanaf 2023 een goede verbinding vanuit Diepenveen met landgoed Nieuw Rande voor wandelaars en voor de naastgelegen woonboerderij. Door de afsluiting van de noordelijke overgang wordt het oude kerkepad vanuit Diepenveen omgeleid naar de Sallandsweg. Daar worden de bermen verbreed voor de veiligheid van wandelaars.

Deze zuidelijke overgang wordt in 2023 voorzien van slagbomen en stoplichten (Foto: (RTV Oost / Robert Jansema))

Wethouder Frits Rorink: “We hebben overeenstemming waarbij zowel het belang van de inwoners die een petitie hebben ingediend en het belang van veiligheid op het spoor zijn gediend. Ik ben ingenomen met het maatwerk en het menselijke gezicht van ProRail.”

Regiodirecteur ProRail, Dorothé Wennekendonk: “We spreken al lange tijd met omwonenden en gemeente om tot een gedragen verbetering te komen. Verschillende varianten zijn bekeken. Bereikbaarheid, kosten en veiligheid wegen we af. Het compromis is één overgang sluiten en één overgang beveiligen. Tot de realisatie in 2023 drukken we iedereen op het hart daar goed uit te blijven kijken.”

ProRail heeft het voornemen om alle onbeveiligde overgangen in Nederland te sluiten, om daarmee definitief het risico van aanrijdingen uit te bannen. Liever had ProRail een tunnel aangelegd, maar omwonenden wilden dat liever niet met het oog op sociale veiligheid. Als compromis is er nu bij de zuidelijke overweg gekozen voor een beveiligde overweg met bomen, lampen en bellen.

De verwachting is dat in 2023 de zuidelijke spoorwegovergang aangepakt gaat worden. De kosten moeten verder worden uitgewerkt. Het aanleggen van de bewaakte zuidelijke overweg kost volgens een eerste raming 1 tot 1,4 miljoen euro. ProRail neemt 50 procent van de kosten voor rekening, de gemeente Deventer en de provincie betalen ieder een kwart.